Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maiga a déclaré qu’il souhaitait renforcer la coopération avec la Turquie dans le domaine de la sécurité et qu’il prévoyait d’organiser une visite de travail en Turquie.

Le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maiga a déclaré qu’il souhaitait renforcer la coopération avec la Turquie dans le domaine de la sécurité et qu’il prévoyait d’organiser une visite de travail en Turquie.

Le Premier ministre Maiga a évalué la position des puissances étrangères dans son pays et la coopération du Mali avec la Turquie.

Il est important pour le Mali que la Turquie soit un grand pays musulman, a précisé Maiga, notant que 95% de la population de son pays, qui est un État laïc, est composée de musulmans.

Maiga a assuré que les relations établies avec la Turquie, qu’il décrit comme un pays frère, dans les domaines économiques et autres, se sont remarquablement développées.

« Notre gouvernement veut donner une nouvelle et forte impulsion à ces relations avec la Turquie, dans tous les domaines, y compris la sécurité. Dites au peuple turc que le peuple malien a répondu à la main tendue par le gouvernement turc » a continué le PM malien.

Il a indiqué suivre de près les récents développements géopolitiques et qu’ils sont conscients de l’action économique et diplomatique que la Turquie a lancée ces dernières années pour atteindre la place qu’elle mérite en Afrique.

« Nous remercions également nos amis turcs pour leur intérêt. Nous disons que nous faisons confiance à la Turquie en tant que pays musulman, frère et partenaire. Notre partenariat doit être basé sur un principe gagnant-gagnant. Aujourd’hui, je pense que de nombreuses entreprises turques ont leur place au Mali. Comme toutes les puissances émergentes, la Turquie est aussi au Mali. Nous visons également à faire une visite d’étude en Turquie avec un groupe de ministres afin d’explorer la coopération pour que la Turquie puisse prendre la place qu’elle mérite auprès d’autres amis » a assuré le Premier ministre malien Choguel Kokalla Maiga.

Par trt.net.tr

Commentaires via Facebook :