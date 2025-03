Rien ne va comme avant entre l’ancien Premier ministre, Choguel Maïga, et les jeunes du M5-RFP depuis quelques jours. Toute la journée du mercredi dernier a été marquée par la sortie d’un regroupement de mécontents qui en veulent à l’ancien PM. Ces jeunes apportent leur soutien au président de la transition et aux autres généraux qui gouvernent le pays. Ce qui est sûr, une guerre de génération vient d’être déclenchée par Choguel qui est désormais visé par les mécontents.

Personne ne sait quelle issue aura cet affrontement indirect entre Choguel et les jeunes. Il n’y a que les vieux qui sont avec le Premier ministre dont les déclarations dérangent de plus en plus les jeunes. Certains détracteurs de Choguel font des déclarations assez inquiétantes, mais on espère que les ardeurs de ceux qui veulent en découdre avec l’ancien chef du gouvernement seront calmées. Tout est parti de la dernière sortie de Choguel, le 22 février contre les autorités de la transition.

Choguel a tenu à la Maison de la presse une rencontre au cours de laquelle il a déclaré qu’en 2020, le peuple malien, confronté à une crise multidimensionnelle a engagé une lutte patriotique portée par le Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Patriotiques (M5-RFP) qui a abouti à la chute de l’ancien régime, le mardi 18 août 2020, avec l’intervention des éléments des Forces Armées Maliennes (FAMa) constitués en Comité National pour le Salut du Peuple (Cnsp).

Selon lui, après une première phase de navigation sans vision claire et sans objectifs précis, survint en mai-juin 2021, la rectification de la trajectoire de la Transition. A cette occasion, il a été convenu entre les Forces vives du Changement, civiles et militaires, de sceller un partenariat stratégique afin de bâtir l’action gouvernementale autour des mesures essentielles exprimées et attendues par le peuple malien.

Ce partenariat stratégique scellé au soir du lundi 24 mai 2021 à Kati, sous la forme d’un compromis politique historique, c’est-à-dire d’un Pacte d’honneur entre patriotes, fut bâti autour d’un engagement sincère pour la mise en œuvre d’actions pertinentes pour la Refondation du Mali, à travers la mise en œuvre de 10 points/17 mesures synthétisant les attentes contenues dans la vision du M5-RFP.

Nouhoum DICKO

