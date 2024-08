Mali : 18 août 2020-18 août 2024 : Il y a 4 ans, le président Ibrahim Boubacar Keïta démissionnait

Cela fera exactement 4 ans le dimanche prochain que l’ex-président de la République, feu Ibrahim Boubacar Keita (IBK), quittait le pouvoir sous la pression de la rue, qui a entrainé l’intervention d’un groupe d’officiers de l’Armée, a sa tête le colonel Assimi Goita.

L’année 2020 aura été très pénible pour feu Ibrahim Boubacar Keïta et son gouvernement. Pendant plusieurs mois, les écoles étaient restées fermées à cause de la grève des enseignants. La crise de la Covid-19 était venue s’ajouter, amenant les autorités à prendre certaines mesures dont le couvre-feu, contesté par une partie de nos compatriotes. Entre-temps, des voix se sont élevées pour dénoncer la mauvaise gouvernance, l’insécurité grandissante, le détournement des fonds destinés à la Loi d’orientation et de programmation militaire (Lopm), l’acquisition des équipements militaires.

Dans ce contexte, l’ancien président du Haut conseil islamique, l’Imam Mahmoud Dicko fut convoqué au Tribunal de la Commune IV pour «affaire le concernant». La raison, selon son porte-parole de l’époque Issa Kaou N’Djim, était que le leader religieux avait, au cours d’un meeting, dénoncé « la corruption, l’affaire des avions cloués au sol, des blindés en carton, la mauvaise gouvernance…».

À cause de la mobilisation de ses partisans au niveau dudit tribunal, son audition avait été reportée sine die. La foule en colère, s’était alors transportée à la mosquée où il officie à Badalabougou. Dans la foulée, un meeting spontané fut organisé au palais de la Culture pour appeler à un plus grand rassemblement quelques jours plus tard.

Les propos tenus par l’Imam Dicko avaient, en son temps, fait réagir les présidents des institutions de la République qui, dans un communiqué conjoint, avaient dénoncé la «diffusion sur les médias et les réseaux sociaux de propos insurrectionnels, subversifs et séditieux tenus par l’Imam Mahmoud Dicko et la coordination se réclamant de ses idéaux contre les autorités légitimement établies par le peuple malien». Ils ont condamné ces agissements et engagé le gouvernement à «mettre fin à l’impunité par une application rigoureuse des dispositions pénales, pour la préservation de l’ordre public et de l’état de droit».

Pendant ce temps, la situation se crispait davantage sur le plan politique avec la prorogation des mandats des membres du Haut conseil des collectivités, des conseillers communaux et des députés à deux reprises sur un avis favorable de la Cour constitutionnelle. Ce qui, de l’avis de nombre de Maliens, s’est fait en violation de la Constitution et des conventions internationales en matière de démocratie et de gouvernance.

À cela s’est ajoutée l’insécurité grandissante avec son cortège de morts civils et militaires qui a exacerbé le mécontentement général de la population. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase est la proclamation des résultats définitifs des élections législatives de mars-avril 2020 par la Cour constitutionnelle. La contestation sociale a en effet atteint son point culminant après que la Cour ait rendu son Arrêt.

PRESSION POPULAIRE- C’est dans ce contexte qu’à l’appel du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD), de Espoir Mali Koura (EMK) et de la Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (Cmas), des milliers de personnes vont se retrouver le 5 juin 2020 à la place de l’Indépendance pour un meeting.

La manifestation annoncée comme pacifique s’est achevée par des affrontements entre manifestants et forces de l’ordre au niveau de Djicoroni-Para. Les manifestants exigeaient la démission du chef de l’État «le même jour avant 18 heures». À l’expiration de l’ultimatum, certains s’étaient dirigés vers sa résidence à Sébénicoro pour «exiger sa démission». Les forces de l’ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogènes pour les disperser.

Après cette manifestation, les contestataires décidèrent de maintenir la pression. Suite au succès retentissant de ce rassemblement, les différentes entités politiques et de la société civile ayant pris part vont se constituer en Mouvement du 5 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-RFP). La Cour constitutionnelle était dans leur viseur suite à son Arrêt controversé sur les résultats définitifs des législatives de mars-avril 2020. De même, ils réclamaient la démission du président de la République pour mettre en place une Transition. Sous la pression, quatre membres de la Cour constitutionnelle avaient rendu le tablier.

Leur démission avait été précédée par le décès d’un des leurs. Toujours sous pression, le 11 juin 2020, le gouvernement a démissionné et le chef de l’État a renouvelé sa confiance en Dr Boubou Cissé comme Premier ministre, qui a mis en place une équipe restreinte de six ministres en attendant la suite du dialogue avec les contestataires.

Quelques jours après, pour tenter de calmer la tension sociale, au cours d’une rencontre avec les forces vives de la Nation au Centre international de conférences de Bamako, le président de la République avait annoncé « l’application immédiate de l’article 39 ». Une autre mesure qu’il a prise est l’abrogation du décret de nomination des membres restants de la Cour constitutionnelle et son remembrement par le décret n°2020-0342/P-RM du 7 juillet 2020. Mais rien n’y fit. Les manifestations se sont poursuivies et les contestataires du régime continuaient à durcir le ton, ne réclamant désormais plus que la démission pure et simple du président Keïta.

MÉDIATION DE LA CEDEAO- Face à cette situation, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) va offrir sa médiation. À cet effet, une première délégation ministérielle va rencontrer les protagonistes à la mi-juin 2020 à Bamako, avant de faire des propositions parmi lesquelles, la reconstitution de la Cour constitutionnelle. Cette proposition avait été réitérée par la mission conduite par l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, médiateur de la Cedeao dans la crise malienne et ensuite par cinq chefs d’État de l’Organisation ayant fait le déplacement à Bamako le 23 juillet 2020.

Il s’agit d’Issoufou Mahamadou du Niger, Alassane Ouattara de la Côte-d’Ivoire, Macky Sall du Sénégal, Muhammadu Buhari du Nigeria et Nana Akufo-Addo du Ghana. Après leur visite dans notre pays, les présidents ouest-africains ont tenu un sommet extraordinaire le lundi 27 juillet 2020 par visioconférence où ils avaient indiqué que la Cour constitutionnelle devait être recomposée rapidement, tout en proposant également la «démission immédiate» des 31 députés dont l’élection était contestée parmi lesquels, le président de la 6è législature de l’Assemblée nationale Moussa Timbiné.

Entre-temps, le M5-RFP a proposé un mémorandum qui a été rejeté par le camp présidentiel. À travers ce document, le Mouvement proposait, entre autres, la dissolution immédiate de l’Assemblée nationale, la mise en place d’un organe législatif de Transition, le renouvèlement intégral des membres de la Cour constitutionnelle, la mise en place d’un gouvernement de Transition avec les caractéristiques ci-après : le Premier ministre est désigné par le M5-RFP, il ne peut être demis par le président de la République que dans les conditions prévues par la Charte de la Transition, il forme son gouvernement en entier, nomme aux hautes fonctions nationales, etc. Les alliés politiques du président Ibrahim Boubacar Keïta avaient en son temps dénoncé «une action qui s’apparenterait à un pronunciamiento, une proposition antidémocratique, antirépublicaine et anticonstitutionnelle qui n’est, ni plus ni moins, qu’une tentative déguisée de coup d’État, des propositions qui s’apparentent davantage à un schéma de conquête du pouvoir par des voies non constitutionnelles…».

Face au rejet de ces propositions, le Mouvement de contestation a rompu le dialogue. Dos au mur, le chef de l’État va rencontrer l’Imam Mahmoud Dicko qui était l’autorité morale des contestataires en vue de trouver une ultime solution à la crise. Mais la situation va dégénérer le 10 juillet 2020 lorsque le M5-RFP va entrer en désobéissance civile à l’issue d’un rassemblement populaire, le même jour, à la place de l’Indépendance. L’Assemblée nationale, le Haut conseil des collectivités, l’ORTM ont été saccagés, vandalisés, des matériels emportés et des voitures calcinées. Et toutes les routes de la capitale étaient coupées par des barricades pendant plusieurs jours.

Dans le sillage de ces évènements, certains leaders du Mouvement ont été interpellés notamment Issa Kaou N’Djim, président de la Cmas et Choguel Kokalla Maïga, président du comité stratégique du M5-RFP. Des échauffourées ont éclaté entre manifestants et forces de l’ordre les 10, 11 et 12 juillet 2020 entraînant des morts (côté manifestants) et plusieurs blessés (côté manifestants et forces de l’ordre).

Ni la diplomatie préventive de la Cedeao, ni les concessions faites par le pouvoir encore moins les bons offices des forces vives et des religieux n’ont suffi pour calmer le M5-RFP qui a continué ses manifestations. C’est dans cette atmosphère délétère que le 18 août 2020, il y a eu une mutinerie dans certaines casernes près de Bamako, poussant l’Armée à intervenir. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été arrêté à son domicile puis conduit à Kati par un groupe de cinq colonels qui va plus tard constituer le Comité national pour le salut du peuple (CNSP).

Maintenu en lieu sûr, le président Keïta va annoncer dans la soirée sa démission. Dans son discours de démission lu à la télévision nationale, il a annoncé qu’il quittait ses fonctions et avec toutes les conséquences de droit : la dissolution de l’Assemblée nationale et celle du gouvernement. Les Maliens vont alors découvrir les visages des cinq colonels qui ont pris le pouvoir avec à leur tête, un certain Assimi Goïta alors méconnu du grand public.

La démission d’Ibrahim Boubacar Keïta a été suivie quelques semaines après par des Assises nationales qui ont adopté une Feuille de route et une Charte de la Transition sur la base desquelles, l’ensemble des organes ont été mis en place pour une durée de 18 mois.

L’ancien ministre de la Défense Bah N’Daw a été choisi comme président, chef de l’État et le colonel Assimi Goïta, vice-président, chargé des questions de défense et de sécurité. Ils ont tous deux prêté serment le 25 septembre 2020. Ensuite, il y a eu la nomination du Premier ministre Moctar Ouane qui a formé son gouvernement et la mise en place du Conseil national de Transition (CNT).

RECTIFICATION DE LA TRANSITION- Après huit mois de mise en œuvre de la feuille de route, des évènements sociopolitiques ont conduit à la «rectification de la trajectoire» de la Transition après la démission du président Bah N’Daw et du Premier ministre Moctar Ouane le 24 mai 2021. Suite à la constatation de la vacance de la présidence de la Transition par la Cour constitutionnelle, le colonel Assimi Goïta a été investi le 7 juin 2021 comme chef de l’état. Il confiera ensuite le poste de Premier ministre à Dr Choguel Kokalla Maïga qui a mis en place son gouvernement le 11 juin 2021.

Le Premier ministre Maïga a présenté le Plan d’action du gouvernement (PAG) le 30 juillet 2021 devant le Conseil national de Transition qui l’a adopté le 2 août de la même année à l’issue de plusieurs heures de débats sur le document. Et depuis, de nombreuses actions ont été réalisées notamment la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR).

Ces Assises ont fait plusieurs recommandations dont la mise en œuvre est en cours pour la refondation de l’État.

Outre la refondation de l’État, les autorités de la Transition s’attellent énormément à la sécurité du territoire national et à l’affirmation de la souveraineté du Mali. Une Charte pour la paix et la réconciliation est aussi en cours d’élaboration.

Dieudonné DIAMA

Commentaires via Facebook :