Mali : Des opposants intègrent la commission de finalisation de la nouvelle Constitution

Au Mali, le Président de Transition, le Colonel Assimi Goïta, a publié, le 27 janvier 2023, un nouveau décret nommant les 69 membres de la commission chargée de la finalisation du projet de la nouvelle Constitution. Des acteurs politiques, pourtant opposés à ce projet, ont cependant accepté d’y siéger.

Le Colonel Assimi Goïta tient à doter le Mali d’une nouvelle Constitution. Il vient de publier par décret une liste en apparence inclusive de 69 membres chargés de finaliser la rédaction du projet de nouvelle Constitution. La liste est constituée pratiquement des représentants de toutes les forces vives du pays, y compris certains hauts responsables politiques qui étaient opposés à ce projet. On retrouve sur cette liste des ministres, des membres du Conseil national de transition, des Présidents d’institutions, des représentants des organisations de la société civile et des partis politiques partisans ou contre la prolongation de la transition.

Déjà, la présence des Ministres et les membres du CNT au sein de cette commission suscitent des interrogations au sein de la classe politique. Certains acteurs politiques estiment que ça va coûter des dépenses supplémentaires au contribuable malien. « Ils bénéficient des avantages de leurs postes au sein du gouvernement et du CNT, mais aussi dans cette commission budgétivore », déplore Hamidou Doumbia, responsables du parti Yelema. Cet acteur politique évoque le caractère budgétivore de cette commission parce que le décret initial, portant clé de répartition, qui était de 54 membres, est passé à 69 membres.

Au-delà du caractère budgétivore de la commission, la présence des représentants de certains partis politiques, qui étaient opposés à l’élaboration d’une nouvelle Constitution, constitue un paradoxe. Parmi ces opposants, on retient les noms de l’ancien ministre Amadou Koïta et du secrétaire général adjoint du parti Convergence pour le Développement du Mali, Amadou Aya, tous membres du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie. Les membres de cette plateforme politique ont toujours réaffirmé leur opposition au projet d’élaboration d’une nouvelle Constitution, arguant que « le président de transition n’est pas légitime pour convoquer la rédaction d’une nouvelle constitution ». De même, le Cadre justifie son opposition par l’absence d’une Assemblée nationale, légitimement élue et l’occupation d’une partie du territoire par les groupes armés. Ce paradoxe des membres du Cadre d’échanges des partis et regroupements politiques pour une transition réussie, a suscité nombre de réactions. « La CODEM,qui rejetait toute idée de toucher à la constitution, est représentée par son secrétaire général adjoint. Le Cadre, partisan de la révision a minima, est représenté par Amadou KOITA qui vont désormais travailler pour la rédaction d’une nouvelle constitution », regrette Hamidou Doumbia, du parti Yelema.

La CODEM hausse le ton

La présence du secrétaire général adjoint du parti CODEM a suscité une rupture entre le Cadre et le bureau parti de la Quenouille. Le parti CODEM, surpris de l’entrée de certains responsables du Cadre d’échanges des pratiques politiques dont son secrétaire général adjoint, aurait suspendu sa participation à ce regroupement politique. « La présence de Amadou Aya parmi les membres de la commission de finalisation du projet de la nouvelle Constitution ne concerne ni le parti CODEM ni l’alliance Espérance Jigi Kura », précise Massa Traoré, membre du bureau des jeunes du parti. Selon des sources concordantes, l’affairé est prise très au sérieux par le premier responsable de la CODEM, Housséyni Amion Guindo, qui aurait convoqué une réunion d’urgence.

Le projet d’élaboration de la nouvelle Constitution du Colonel Assimi Goïta est en bute aujourd’hui à une vaste opposition de nombreux acteurs des mouvements démocratiques. Plusieurs partis politiques ont ainsiappelé le Chef de l’Etat à abandonner le projet. Mais le gouvernement insiste sur la nécessité de doter le pays d’une nouvelle Constitution, conformément aux conclusions des Assises nationales de la refondation. Le gouvernement est en train de réussir son pari, en parvenant à associer certains opposants à la finalisation du projet de texte de Constitution qu’il compte soumettre par référendum, le 19 mars 2023.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :