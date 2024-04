Ce portail numérique contient toute la documentation pour permettre aux Maliens de discuter librement et de faire des propositions en vue de parvenir à des résolutions pertinentes. Il permet aussi à nos compatriotes où qu’ils soient d’envoyer leurs contributions et d’interagir avec le Comité de pilotage

Le processus du Dialogue inter-Maliens pour la paix et la réconciliation nationale, initié par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, en décembre dernier se poursuit normalement. Après l’étape de la validation des Termes de référence (TDR) dont il a reçu le rapport général le lundi 4 mars dernier, le chef de l’État a renouvelé sa confiance à la quasi-totalité des membres du Comité de pilotage, dirigé par l’ancien Premier ministre Ousmane Issoufi Maïga pour assurer la conduite du Dialogue proprement dit. Cela, à travers le décret numéro 00179 du 25 mars 2024, portant nomination des membres du Comité de pilotage du Dialogue Inter-Maliens. Composé de membres issus de toutes les couches de la société malienne avec comme vice-président Pr Jean Bosco Konaré, le rapporteur général est Boubacar Sow, qui est secondé par Abdoulaye Nantoumé.

Moins d’une semaine après la nomination de ses membres, le Comité de pilotage du Dialogue inter-Maliens a tenu le vendredi dernier sa première séance plénière au Centre international de conférences de Bamako (CICB). Objectif : discuter et adopter l’avant-projet de programme de rencontres avec les forces vives de la nation en prélude au Dialogue inter-Maliens. Mais aussi de procéder au lancement officiel de la Plateforme numérique www.malidialogue.ml. Un outil de travail qui permet à l’ensemble des Maliens de s’informer en temps réel sur les détails du Dialogue, les thématiques retenues… Ce portail numérique permet également à nos compatriotes où qu’ils soient d’envoyer leurs contributions et d’interagir avec le Comité de pilotage dans le respect et la civilité.

Dans son intervention, Ousmane Issoufi Maïga a indiqué qu’en prélude des travaux du Dialogue, le Comité de pilotage rencontre les partis politiques, les Institutions de la République, les associations et mouvements de femmes et de jeunes, les syndicats, les organisations socio-professionnelles. . Ces différentes rencontres leur permettront de discuter avec ces regroupements sur les TDR qui constituent leur outil de travail pour la poursuite du Dialogue inter-Maliens. Mais surtout un moyen d’inviter ces derniers à s’impliquer en tant que citoyens et institutions, à la recherche de solutions aux différents problèmes de notre pays. Occasion pour l’ancien Premier ministre de rappeler que le Dialogue se fera dans toutes les communes, les 19 régions, les ambassades et consulats ainsi que les cadres des réfugiés à la limite du possible.

À l’ouverture de la session, le président du Comité de pilotage a invité les membres à jouer pleinement les rôles qui leur seront confiés tout au long du processus afin de mériter la confiance du chef de l’État et de l’ensemble des Maliens qui ont envie de se parler, de se pardonner et enfin de se réconcilier.

Selon Ousmane Issoufi Maïga le site www.malidialogue.ml contient toute la documentation nécessaire pour permettre aux Maliens de discuter librement sans interférence, faire des propositions en vue de parvenir à des résolutions pertinentes, qui permettent aux autorités du pays de mener le Mali à bon port.

«Nous avons certes des doutes, également des appréhensions, c’est l’occasion de les surmonter, de briser la glace de méfiance et parvenir à des propositions de solutions à ces crises multiformes qui assaillent notre pays depuis plusieurs années», a déclaré Ousmane. Issoufi Maïga. Il a rendu un vibrant hommage à la presse malienne qui, en collaboration avec l’Agetic, a permis la réalisation de cette Plateforme numérique.

La rencontre a été marquée par la lecture de la lettre de mission envoyée par le chef de l’État au président du Comité de pilotage par le rapporteur général, Boubacar Sow.

Aboubacar TRAORE

