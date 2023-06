Le président de l’Autorité indépendante de gestion des élections (Aige), Me Moustapha Cissé, a invité l’ensemble de la population malienne à la préservation de nos valeurs démocratiques, de justice, de liberté, de solidarité, de respect et de tolérance. Cela dans le cadre de la campagne sur le référendum constitutionnel du 18 juin 2023.

Me Moustapha Cissé en a informé, par le biais d’un communiqué publié lundi, les partisans des deux tendances (OUI/NON), les partis politiques, organisations de la société civile, les hommes et femmes des médias, les acteurs du processus électoral. Selon le même document, l’Aige invite l’ensemble des acteurs à s’abstenir de toute action pouvant mettre en péril la stabilité de notre pays, rappelant que la campagne est réglementée par la loi n°2022-019 du 24 Juin 2022, modifiée, portant Loi électorale, notamment dans ses articles 81, 83, 84, 87 et 88.

Ces articles traitent des conditions dans lesquelles peuvent être tenues les réunions électorales conformément à la législation en vigueur en matière de réunion; des pratiques publicitaires à caractère politique et commercial (offre de tissus, de teeshirts, d’ustensiles de cuisine, de stylos, de porte-clefs, de calendriers). Ainsi que leur port et leur usage, les dons et libéralités en argent ou en nature à des fins de propagande pour influencer ou tenter d’influencer le vote durant la campagne électorale sont interdites dès la convocation du collège électorale.

Il y a aussi des déclarations injurieuses et diffamatoires par quelque voie que ce soit à l’endroit des différents courant OUI et NON ; des emplacements spéciaux pour l’apposition des affiches électorales, le coordinateur de l’Aige dans les communes, ambassades et consulats requiert le concours des autorités compétentes. Pour assurer un bon déroulement de la campagne référendaire, indique le communiqué, l’Aige et ses coordinations veilleront au respect de ces mesures. Et d’ajouter qu’elle se réserve le droit d’une application stricte des dispositions de l’article 4 de la loi électorale relative à la dénonciation des infractions aux autorités judiciaires compétentes.

Souleymane SIDIBE

