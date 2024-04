Alors qu’une grande majorité de la classe politique malienne demande l’organisation de l’élection présidentielle dans les meilleurs délais, le parti « Jeka Baara », nouvellement créé, rejette toute idée d’aller aux élections sans pourtant une éradication totale de l’insécurité qui sévit au Mali.

Face à la presse, hier lundi, dans le QG du parti à l’hippodrome, son président Cheick Hamed Thera, n’est pas allé par le dos de la cuillère pour exprimer le refus catégorique de sa jeune formation politique à aller aux élections maintenant. « Nous invitons les autorités de la transition à neutraliser l’insécurité avant d’organiser une quelconque élection », a déclaré le président du parti insistant que « la sécurité des citoyens est la priorité absolue et elle passe avant les élections ».

Ce jeune parti né après la proclamation de la 4ème République se démarque, selon son président, de l’héritage politique de la troisième République. Il dit inscrire ces actions dans la préparation de l’après transition. « Le parti Mouvement Jeka Baara a , pour mission, de rassembler les Maliens et de mettre le Mali au travail », précise le Président Cheick Hamed Thera , explique que le parti est présent dans 43 cercles, dans toutes les communes du district de Bamako et à l’étranger. « L’implantation du parti est toujours en cours afin de faire de cette formation la plus représentative sur l’ensemble du territoire national », dit-il. Soutien inconditionnel de la transition, le président du parti a rendu un hommage mérité aux autorités de la transition avec à sa tête le Chef de l’Etat, Assimi Goïta et l’ensemble des organes de la transition.

Selon lui, leur clairvoyance et patriotisme ont permis au Mali de recouvrer la plénitude de sa souveraineté. « Nous de saluer le retour effectif de l’Etat dans la région de Kidal, la montée en puissance des Famas, le départ des forces étrangères sur l’ensemble du territoire national, l’adoption d’une nouvelle constitution, la création de l’AES, l’adoption d’un nouveau code minier, la lutte implacable contre la corruption, le lancement du dialogue inter maliens etc… », a salué le président du parti Jeka Baara (travaillons ensemble), exhortant les autorités des trois pays de l’AES à créer une nouvelle monnaie.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :