Mali : Une coalition de partis politiques exige le respect de la durée de la transition

Des partis politiques (le RPM, l’ADEMA, l’ASMA, la CODEM, le YELEMA, l’ARP, le RDS, la CDS, le PS Yelen Koura, APR, etc. ) ont constitué, le lundi 26 juillet 2021, une coalition pour, disent-ils, affirmer « sans ambiguïté » leur « attachement au respect scrupuleux de la période de la transition » et de la date retenue pour les prochaines élections générales (présidentielles et législatives), à savoir le 27 février 2022.

Faut-il une prolongation de la durée de la transition au Mali? La question fait aujourd’hui débat dans le pays, surtout après la sortie récente du chérif de Nioro du Sahel, Mohamed Ould Cheickné Bouyé Haïdara, pour souhaiter le maintien des autorités de la transition au pouvoir au moins durant deux ans. Plusieurs partis politiques( l’ADEMA, l’ASMA, la CODEM, le YELEMA, l’ARP, le RDS, la CDS, le PS Yelen Koura, APR, etc.) ont exigé le respect de la période de la transition fixée à 18 mois par la charte de la transition.

Dans leur déclaration lue par l’ancien Premier ministre Moussa Mara, la coalition a réitéré sa « disponibilité à participer à toutes les initiatives de la transition pour asseoir une grande inclusivité dans la conduite des affaires publiques .» La coalition qui a décidé de soutenir les initiatives visant à instaurer et renforcer la cohésion sociale, la stabilité et la sécurité du pays, estime que la sortie durable de crise suppose la conduite d’actions qui ne peuvent être toutes envisagées pendant la seule période de la transition. « Nous sommes de ce fait convaincus que le prochain pouvoir, issu des élections générales de fin de transition, devra impérativement travailler dans un esprit de rassemblement et d’inclusivité et conduire de profondes réformes et affirmons sans ambiguïté notre attachement au respect scrupuleux de la période de la transition et donc de la date retenue pour les prochaines élections générales (Présidentielles et législatives), à savoir le 27 février 2022 », a déclaré le porte-parole de la coalition, Moussa Mara.

La Coalition a demandé aux autorités de la transition de confirmer leur engagement à respecter ces échéances par la publication d’un chronogramme détaillé de tâches allant dans ce sens et par l’abandon de tout projet susceptible de mettre en cause ce délai.

M. K. Diakité

