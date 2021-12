Au lendemain de la rencontre entre le Chef de l’Etat, le Colonel Assimi Goïta, et la classe politique, une coalition de formations politiques a réitéré leur non-participation aux assises nationales de la refondation.

-maliweb.net-Les autorités de la transition devraient trouver d’autres arguments pour convaincre l’intégralité de la classe politique à prendre part aux assises qu’elles tiennent à organiser. Pour cause, une partie des partis politiques reçue le lundi dernier a réaffirmé une fin de non-recevoir à l’appel du Chef de l’Etat de la transition. « Le Cadre d’échange des Partis et Regroupements de Partis politiques pour une Transition Réussie au Mali regrette cette mise en scène et maintient sa position de non-participation aux Assises Nationales de la Refondation », a indiqué cette coalition politique dans un communiqué publié hier.

Ces partis politiques regrettent qu’en lieu et place d’une séance d’échanges, les partis invités ont assisté à une cérémonie au cours de laquelle le Président de la Transition, SE le Colonel Assimi GOITA, et son ministre de la Refondation seuls ont pris la parole. « La parole n’a été donnée finalement à aucun responsable des partis politiques », regrette les partis de membres de ce regroupement politiques. Ils demandent à ce que le gouvernement dissocie la date des assises à la tenue des élections prévues dans un chronogramme initial le 27 février 2022. « Ce sont les mêmes messages de rassemblement que le chef de l’Etat a tenu », déclare Amidou Doumbia , membre du parti Yelema, en réitérant que le cadre reste campé sur sa position dans la mesure où il estime que les assises sont inopportunes et doivent, si elles ont lieu, dissocier des élections.

En recevant la classe politique, le Col. Assimi Goïta a indiqué que l’exécutif cherche à renforcer le cadre institutionnel sur la base des reformes pertinentes. Et d’inviter à réaliser ”une union sacrée de tous les Maliens”. A Koulouba, le Co.l Assimi Goïta a invité les acteurs politiques à participer aux Assises nationales de la refondation pour jeter les bases d’un nouveau contrat social entre l’Etat et les citoyens. En soulignant que « l’objectif de ces Assises est (…) d’engagé un véritable processus de refondation du Mali sur la base des discussions franches sans tabous mais dans la stricte convivialité ». Au moment où nous mettons en ligne, cet appel du chef de l’Etat à l’union sacrée n’a pas eu des échos favorables dans les QG politiques. Mais, certains cadres impliqués dans l’organigramme des Assises nationales de la refondation indiquent que le report est dû à un problème logistique sinon le gouvernement est déterminé à aller aux assises avec ou sans tout le monde.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

