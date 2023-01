Les Maliens vont célébrer samedi 14 janvier, « la journée nationale de souveraineté retrouvée ». Les activités de la célébration de cette journée commémorative ont été lancées à travers une leçon modèle sur la symbolique de cette date dispensée dans plusieurs établissements.

La cérémonie de lancement de la leçon modèle a été présidée, vendredi 13 janvier, au Lycée Technique de Bamako par le Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maïga. C’était en présence de la ministre de l’Éducation nationale, Mme Sidibé Dédéou Ousmane et d’autres personnalités et cadres de l’administration malienne.

Le chef du gouvernement et sa délégation ont assisté à la leçon modèle dispensée sur la thématique de la souveraineté retrouvée aux élèves de l’établissement. Il faut rappeler que lors du Conseil des ministres, du mercredi 11 janvier, le président de la Transition, colonel Assimi Goïta a institué le14 Janvier « Journée de la souveraineté retrouvée » parmi les jours fériés au Mali.

Les commémorations de cette journée qui se poursuivront samedi 14 janvier auront pour objectif de « magnifier la grande mobilisation, inédite et historique des millions de Maliens de l’intérieur, de la diaspora, ainsi que des amis du Mali, pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la Cedeao et de l’Uemoa contre le Mali », a précisé le gouvernement.

Selon le gouvernement, la commémoration de la Journée de la Souveraineté retrouvée sera mise à profit pour renforcer le sentiment patriotique, célébrer le drapeau national, emblème de la patrie. Le courage, la détermination et la résilience des Maliens seront célébrées, en plus du renforcement de la conscience d’appartenance à la Nation malienne et la réaffirmation de l’attachement à la souveraineté.

Mariam A. TRAORÉ

