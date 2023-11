Mali, Visite du chef de l’État du Niger : Les grandes lignes du communiqué final

À l’invitation du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le chef de l’État du Niger, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP), le général de brigade Abdourahamane Tiani, a effectué une visite de travail à Bamako, le jeudi 23 novembre.

Le communiqué de presse conjoint qui a sanctionné ce premier déplacement du chef d’état nigérien à Bamako précise que les présidents Abdourahamane Tiani et Assimi Goïta ont un entretien qui a été suivi par une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Ces échanges ont ainsi permis un examen approfondi des défis communs et de passer en revue des sujets majeurs de l’actualité.

Au cours de leurs échanges, les deux délégations ont réaffirmé leur volonté commune de dynamiser, renforcer et diversifier la coopération bilatérale entre les deux pays, pour la hisser à la hauteur des relations stratégiques entre le Mali et le Niger et des attentes légitimes de leurs peuples. souveraineté à la paix, à la sécurité et au développement.

Les deux délégations ont salué la bilatérale en matière d’hydrocarbures et se sont engagées à la coopération continue et à la renforcement. Les deux chefs d’État ont convenu de renforcer la coopération au plan politique, économique, scientifique et culturel et d’accroître les échanges mutuels dans tous les domaines, en tenant à Bamako en décembre prochain, la 8ème session de la Grande commission mixte de coopération Mali-Niger.

Les deux délégations ont renouvelé leur appréciation de la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) dont l’opérationnalisation est en cours, avec la tenue à Bamako, du 23 au 25 novembre de la réunion ministérielle sur le développement économique dans l ‘espace du Liptako-Gourma et, du 27 au 30 novembre, de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l’AES.

Sur le plan sécuritaire, les deux délégations ont réaffirmé leur engagement à conjuguer leurs efforts pour accroître la lutte contre les groupes terroristes au Burkina, au Mali et au Niger et ont convenu de mener des actions conjointes pour éradiquer ce fléau qui constitue un obstacle au développement. des trois pays. La délégation nigérienne a chaleureusement félicité le gouvernement du Mali et les Forces armées maliennes (FAMa) pour la reprise héroïque de la région et de la ville de Kidal.

Elle a exprimé son espoir de voir l’autorité du Mali consolider sa présence et son sur l’ensemble de son territoire national.

Aussi, les deux délégations se réjouissent de l’engagement commun à mutualiser les efforts pour ratisser les zones de réponse des terroristes chassés de Kidal. Elles ont également loué la résilience et l’engagement dont font preuve les deux peuples face aux épreuves à elles imposées.

Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta a particulièrement réitéré son soutien fraternel et de solidarité au peuple et aux autorités du Niger, comme souligné à travers le communiqué conjoint en date du 31 juillet, du Mali et du Burkina en réaction aux conclusions des sommets. extraordinaires de la Cedeao et de l’Uemoa, tenus à Abuja le 30 juillet. Lesquels sommets imposaient des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines aux populations et aux autorités nigériennes.

À son tour, le général Abdourahamane Tiani a invité le colonel Assimi Goïta à effectuer une visite officielle au Niger. Cette invitation a été acceptée par le chef d’état malien et la date de cette visite sera fixée par voie diplomatique. Comme pour dire que l’axe Bamako-Niamey se bonifie depuis que les relations se sont normalisées entre les deux pays après la prise de la prise du pouvoir par les militaires au Niger le 26 juillet dernier.

Dieudonné DIAMA

