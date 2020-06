Mali / Manifestation à Bamako : Des échauffourées entre manifestants et service d’ordre

A l’appel de trois organisations politiques de l’opposition, des milliers de manifestants ont convergé à la place de l’indépendance de Bamako pour exiger à « la démission du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. » Des échauffourées ont opposé manifestants et forces de l’ordre et de sécurité à quelques encablures de la résidence du Chef de l’Etat.

maliweb.net – La manifestation pacifique organisée, hier vendredi, le Mouvement Espoir Mali Kura, le Front pour la sauvegarde de la démocratie et la Coordination des associations et sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS), et qui a mobilisé une marée humaine dans les rues de Bamako, a finalement tourné à des échauffourées entre les forces de l’ordre et de Sécurité et des manifestants, qui voulaient coûte que coûte obtenir la démission du Chef de l’Etat.

Après les interventions des organisateurs à la place de l’Indépendance, les deux anciens ministres, Moussa Sinko Coulibaly et Cheick Oumar Sissoko à la tête d’une foule ont convergé vers la résidence du Chef de l’Etat dans le quartier de Sébénicoro. En cours de route, ils sont tombés sur un important dispositif sécuritaire, qui n’a pas hésité à user des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants. Des vidéos amateurs largement partagées sur les réseaux sociaux montrent les jets de cailloux et de nombreux pneus brûlés sur l’avenue Mohamed VI. Les forces de sécurité et de l’ordre ont finalement eu raison des manifestants qui tentaient de s’introduire dans la résidence du chef de l’Etat.

Ces échauffourées entre manifestants et la police sont le couronnement d’un meeting géant de l’opposition, qui proteste contre la gouvernance du pays par le régime du Président IBK. Avant de nombreux leaders religieux et de chefs de partis politiques avaient lancé un ultimatum au régime afin d’obtenir « la démission du Chef de l’Etat » au plus tard 18 heures, hier soir. Ils ont tenus des mots durs contre IBK, le président de l’Assemblée nationale et la présidente de la Cour Constitutionnelle. *

Dans une déclaration lue, par le vice-président de l’URD, Pr Salikou Sanogo, les manifestants ont exigé : « la reconstruction des forces armées et de sécurité, la préservation de l’intégrité territoriale du Mali, une gouvernance vertueuse garantissant la paix, la sécurité, la justice et la réconciliation nationale, la priorisation de l’éducation et de la santé, la garantie de l’accès aux services sociaux de base et aux infrastructures, la restauration de l’Etat de droit par la consolidation de la démocratie ».

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

