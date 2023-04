Me Malick Coulibaly à la rupture collective de la plateforme TIGNE NI DANBE : ‘’Réitérer notre foi en le Mali, notre engagement pour ce pays, cet engagement ne résoudra pas d’une envie mais il est rationnel…’’

Ils étaient plus de 300 personnes à prendre part à la rupture collective de la plateforme TIGNE NI DANBE dédié aux idéologies de l’ancien Ministre des Gardes et Sceaux Me Malick Coulibaly, c’était ce mardi 18 avril 2023 à leur siège. La Plateforme Tignè Ni Danbe est un regroupement de plus d’une centaine d’associations, d’organisations de jeunes de femmes, de groupements socioprofessionnels ouverte à toute personne ou groupement de personnes qui partage les idéaux et incarne à nos yeux les grandes valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme de l’ancien Ministre de la Justice Me Malick Coulibaly.

Après avoir partagé l’iftar autour d’un mechoui ‘ accompagné du couscous, place a été faite pour la prise des paroles en présentant la plateforme Tignè Ni Danbe aux invités du jour. L’occasion aussi a été donnée au parrain de la plateforme de donner sa vision pour le Mali nouveau tant recherché par tous.

À la présentation de la plateforme, son coordinateur M Issa Macalou expliquera que notre pays est confronté depuis des décennies à une crise multidimensionnelle qui menace dangereusement les fondements de notre Nation. La mauvaise gouvernance dans tous les domaines-socio-économique, sécuritaire, éducatif etc.- en est le facteur le plus déterminant. Elle a complètement miné la confiance des populations dans les institutions de la république et creusé un fossé entre les gouvernants et les gouvernés. Il est donc plus que temps de faire la politique autrement dans notre pays. Faire la politique autrement demande une mue complète de notre classe politique. Cette mue ne se définit pas en terme de remplacement des vieux par des jeunes. Elle requiert la mise en orbite dans l’espace politique d’hommes et de femmes empreints de valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme. C’est dans cette optique que leur Association à caractère politique dénommée Plateforme « Tignè Ni Danbe », « Vérité et Dignité » a été créée pour accompagner Me Malick COULIBALY, qui incarne à leurs yeux ces grandes valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme. C’est pour cela, ils travaillent donc tous ensemble à instaurer une gouvernance vertueuse dans notre pays à l’image de Me Malick COULIBALY, aux comportements exemplaires, avec des valeurs morales irréprochables, et qui associeront notre « Danbe » à tous les actes qu’ils auront à poser dans notre pays. Ce Danbe dont tout le monde parle et qui est le fil conducteur de notre plateforme Tignè Ni Danbe, s’articule autour d’un certain nombre de nos grandes valeurs socioculturelles que sont : La continuité de la lignée : « yèrèwolo-ya » ou « Yèrèdon » : qui suis-je ? Quelle est ma lignée ? l’honneur : « sé n’yèrè la » ou yèrè minè : qui consiste à ne jamais poser un acte qui vous fasse perdre votre estime de soi et celle que les autres vous portent ; la dignité : « bogna » : quand on est digne, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas et on ne trahit pas et le respect infini de la chose publique, du bien commun, du bien d’autrui, d’où la notion de refus total du « Faden To ». Pour lui ceux qui incarnent ces valeurs sont des « maa-ba », « des danbetiguis ». Les gens conviendront sans doute avec eux que Me Malick Coulibaly en est un !

L’intervention qui était la plus attendue au cours de la rupture collective était celle de Me Malick Coulibaly. L’ancien Ministre a articulé son intervention autour de trois mots qui sont (Gratitude, Réitération et Renaissance).

Pour Me Malick Coulibaly, la gratitude avec Allah dont la volonté aurait permis que cette Iftar puisse se tenir et aussi gratitude à chacun de ses invités d’avoir effectué le déplacement en leur disant tous merci.

En réponse aux membres de la plateforme, Me Malick Coulibaly a évoqué la réitération car pour lui réitérer notre foi en le Mali, notre engagement pour ce pays. Cet engagement ne résoudre pas d’une envie mais il est rationnel. La situation du pays est telle que ce n’est pas le patriotisme qui nous pousse à nous engager mais le manque de rationnel, la logique qui veut quand on se sent capable de faire quelque chose pour son pays, il faut s’y s’engager et cela concorde avec la foi. C’est pour cela, il les exhorte sans ambages de réitérer cet engagement pour le Mali.

Par rapport à la Renaissance, il dira que l’État du Mali est né en 1960, 63 ans plus tard le Mali peut renaitre de ses cendres. « Nous voyons pointé à l’horizon, la renaissance de notre armée, ceci est fondamental, ceci est capital, ceci mérite d’être salué et encouragé. L’armée c’est l’outil de décision quand vous n’avez pas une armée forte…C’est le plus gros défi en termes de renaissance qui s’y oppose à nous, c’est la renaissance de l’homme malien. L’homme malien qui ne fuyait pas la faim et la soif pour embrasser l’indignité ou la bassesse… Si nous fuyons la faim et la soif pour courir dans les bras de l’indignité et la bassesse, l’homme malien ne renaitra pas…Le Chemin de la dignité n’est pas un chemin facile mais obligatoire » , conclut ses propos Me Malick Coulibaly.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

