Mouvement populaire pour le changement « M.P.C » : Déclaration relative à la reconquête de Kidal par les Fama

Le Mouvement Populaire pour le Changement «M.P.C» a suivi avec l’intérêt l’évolution des opérations de sécurisation du territoire ayant permis le contrôle de la ville de Kidal ce 14 novembre 2023.

A cette occasion, il salue la bravoure et le professionnalisme des Forces armés et de sécurité et adresse ses félicitations et ses encouragements au commandement militaire et aux hommes de rang qui viennent de démontrer encore une fois leur sens du patriotisme et du serment sous le drapeau.

Le Mouvement populaire pour le changement «M.P.C» présente ses condoléances attristées pour toutes les victimes civiles et militaires et souhaite prompt rétablissement aux blessés.

Pour le «M.P.C», cette évolution notoire marque une importante perspective pour la restauration totale de la souveraineté de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et augure de nouvelles avancées dans la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes.

Enfin, «M.P.C» qui a toujours privilégié le dialogue entre les fils et les filles de la nation, appelle l’ensemble des citoyens attachés à l’unité et à la cohésion nationale à soutenir la démarche de réconciliation des plus hautes autorités.

Bamako, 15 novembre 2023

Le président du Mouvement Populaire pour le Changement

Dr. Mahamadou Abdoulaye Doumbia

