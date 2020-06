Nouveau gouvernement : qu’est-ce qui bloque sa mise en place ?

Depuis la mise en place du nouveau bureau de l’Assemblée nationale, les Maliens s’attendent à un nouvel exécutif reflétant la nouvelle configuration de l’hémicycle.

Plusieurs jours après, on en parle à peine. Qu’est-ce qui bloque ? C’est la question que se posent les Maliens qui essayent de comprendre ce qu’attend le président de la République pour changer l’actuel gouvernement et redonner un souffle nouveau à l’équipe dirigeante.

Des Maliens d’autant plus impatients qu’ils sont obligés de faire face à la fronde qui refait surface et aux contestations et protestations qui prennent, chaque jour, un peu plus d’ampleur.

Si nos compatriotes n’ont encore aucune réponse exacte sur le retard du processus de mise en place d’un gouvernement ou le blocage constaté, force est de reconnaître qu’ils ne se privent pas de spéculations sur le sujet relatif au remaniement ministériel et aux contestations actuelles.

Pour ce qui concerne le changement d’attelage gouvernemental, nombreux sont nos compatriotes qui estiment que tant que le président ne verra pas clair dans ce qui se trame du côté des protestataires et des manifestants, rien ne sera décidé. Ce qui veut dire que la nouvelle équipe attendra encore quelques jours ; surtout qu’à présent, ce n’est plus un nouvel exécutif mais, purement et simplement, le départ du président de la République, lui-même, qui est demandé.

En effet, «le Mouvement du 5 juin» semble avoir ralenti les choses alors même qu’il devrait les précipiter. Le président de la République aurait dû, à notre avis, profiter de ces expressions de mécontentements pour accélérer le processus de changement de gouvernement, en tenant compte des demandes et revendications que tout le monde trouve légitimes. Il n’aurait pas dû attendre que les uns et les autres se radicalisent, comme c’est le cas à ce jour.

Moussa Touré

