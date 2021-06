Pole politique de veille : Adema-PASJ et le Paréna, la nouvelle opposition à la transition ?

Avec l’arrivée du M5-RFP à la Primature et les militaires au pouvoir, rien de plus normal que de voir les démocrates restés fidèles à IBK jusqu’au jour de sa chute se constituer en opposition. Serait-il ce qui se prépare ?

En début de semaine, à la Pyramide du Souvenir, se sont réunis plusieurs mouvements politiques et associatifs avec l’Adema et le Paréna en tête pour constituer un nouveau pôle politique de veille sur la transition. Etaient présents à cette rencontre le président du Paréna, Tiébilé Dramé, Tiémoko Sangaré, Adama Tiémoko Diarra, Moustapha Dicko tous anciens ministres et membres influents au sein du parti Adema-PASJ, Djiguiba Keita dit PPR, Amadou Goïta, ancien ministre, etc.

Au cours de la rencontre, les personnalités et les responsables politiques présents ont décidé de mettre en place une plateforme de veille politique sur la transition. Ils précisent que ce pôle politique ne serait pas une opposition car une transition, selon eux, ne doit être pour ou contre un groupe. Pour eux, la transition doit être inclusive et consensuelle. Pour ce faire, la plateforme ne ménagera aucun effort pour faire des propositions et sensibilisations, affirment les responsables.

« Soutenir la transition est un soutien au Mali », disent-ils. Ils proposent la relecture de la feuille de route de la transition, de fixer le programme du reste des 18 mois, les réformes électorales. « Nous devenons de plus en plus la risée du monde et celle de l’Afrique », regrette Amadou Koïta, ancien ministre du régime déchu.

A l’issue de la rencontre, un projet d’appel a été élaboré et sera soumis, selon les responsables, à l’ensemble des partis et mouvements politiques qui sont dans la même dynamique.

Koureichy Cissé

