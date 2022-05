Une délégation ministérielle, conduite par le ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, a séjourné les 3 et 4 mai à Lomé au Togo, dans le cadre d’une visite de travail. La délégation malienne, porteuse d’un message du président de la Transition, le Colonel Assimi Goïta, a obtenu l’assurance du soutien de l’Etat togolais dans le processus de dialogue entre le Mali et ses partenaires régionaux et internationaux. Aussi, les deux pays s’engagent au renforcement de la coopération bilatérale.

Outre le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye DIOP, la délégation malienne était composée du ministre de l’Economie et des Finances, Alfousseyni Sanou et du ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko.

La partie togolaise était composée duProf. Robert Dussey, ministre des Affaires étrangères, de l’intégration régionale et des Togolais de l’extérieur, de M. Sani YAYA, ministre de l’économie et des finances, de M. Affoh ATCHA-DEDJI, ministre des transports routiers, aériens et ferroviaires et de M. KokouEdem TENGUE, ministre de l’économie maritime, de la pêche et de la protection côtière.

Le ministre Abdoulaye DIOP a d’abord été reçu en audience par le Président de la République du Togo, Faure EssozimnaGnassingbe. Ensuite, les deux délégations ont eu des échanges de vues approfondis sur des questions d’intérêt commun d’ordre bilatéral et régional.

Dans un communiqué conjoint, les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations qui unissent leurs deux pays et ont réaffirmé leur volonté commune de les raffermir davantage, notamment aux plans politique, économique et sécuritaire dans un environnement régional et interrégional marqué par l’intensification des menaces et défis sécuritaires.

Lors des séances de travail, le ministre Abdoulaye Diop a demandé au Togo de soutenir l’effort de dialogue du gouvernement malien avec l’ensemble de la communauté internationale et de prendre des initiatives de facilitation ou encore des missions de bons offices pour mobiliser à nouveau les acteurs régionaux et internationaux autour de la Transition dont »la visée essentielle demeure l’organisation d’élections libres, transparentes et crédibles et le retour à l’ordre constitutionnel ».

Son homologue togolais, Prof. Robert Dussey, a, pour sa part, réaffirmé la constante disponibilité du gouvernement togolais à accompagner le Mali aux plans politique et sécuritaire en vue de la restauration de l’ordre constitutionnel, de la paix, de la stabilité et de l’intégrité de son territoire.

Par ailleurs, les deux parties ont souligné les liens de dépendance et d’interdépendance entre leurs économies respectives dans un contexte économique mondial difficile et relevé la nécessité d’œuvrer à la construction d’un consensus avec la CEDEAO devant conduire à la levée des sanctions économiques qui affectent les populations.

Les deux délégations ont également pris note du communiqué final du dernier Sommet extraordinaire de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, tenu le 25 mars 2022 à Accra, au Ghana.

Ainsi, elles ont salué l’appel lancé par les Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO qui est de continuer à soutenir les autorités de transition malienne dans leurs efforts de sécurisation du pays.

La délégation malienne a saisi cette occasion pour réitérer les remerciements du gouvernement malien au Togo pour son élan de solidarité active et son soutien constructif depuis le début de la Transition.

Moussa Bilaly Sidibé

Commentaires via Facebook :