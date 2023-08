Présidence de l’ADEMA-PASJ : Le leadership d’Empé suscite l’espoir au sein du parti

Depuis le décès de Marimantia Diarra, président de l’Adema, le 23 juillet dernier, la lourde tâche de la présidence du plus grand parti du Mali est revenue au premier vice-président du parti, en l’occurrence Abdoul Karim Konaté alias Empé.

Ancien ministre du Commerce et de l’Industrie, actuel directeur d’une des plus grandes sociétés d’Etat, militant des premières heures de l’Alliance pour la démocratie au Mali – Parti africain pour la solidarité et la justice (Adema-Pasj), Abdoul Karim Konaté, connu sous le surnom d’Empé, va certainement apporter un nouveau souffle au plus grand parti du Mali.

Sa présidence suscite déjà un regain d’espoir au sein des militants de l’Adema, tant il a une vision progressiste et est déterminé à conduire le parti vers de nouveaux horizons.

Empé est réputé pour sa volonté de rassembler toutes les factions de l’Adema-Pasj. Il a instauré un dialogue constructif entre les différentes tendances du parti, mettant fin aux divisions internes. Son approche inclusive a permis de regrouper les forces vives du parti et de favoriser l’émergence de solutions communes, renforçant ainsi l’unité au sein de l’Adema.

Il est reconnu pour son charisme et son engagement auprès de ses concitoyens. Il a travaillé activement sur le terrain, rencontrant les populations locales et prenant en compte leurs préoccupations. Aujourd’hui président-directeur général de l’Office du Niger, il est fortement impliqué aux côtés du monde rural.

Grâce à sa proximité avec la presse malienne et sa disponibilité pour le Mali, il a su gagner la confiance et le respect de la population, renforçant ainsi la crédibilité de l’Adema-Pasj.

Un grand allié de la transition, l’Adema est ses cadres ont besoin de stabilité. Empé est la personnalité indiquée pour sauvegarder cette stabilité.

