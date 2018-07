Les membres de la CMA et du MNLA, réunis au sein du Mouvement républicain pour la paix et l’unité (MRPU), ont apporté samedi Bamako leur soutien à la candidature de Housseini Amion Guindo de la Codem, “capable de rassembler les Maliens et appliquer correctement l’accord“.

Dans sa déclaration, le président du Mouvement républicain pour la paix et l’unité (MRPU), Ibrahim Ag Mohamed Assaleh, a laissé entendre que dans sa quête et recherche des mécanismes possibles pour sauver notre pays et notre accord, il s’est intéressé à faire une analyse des partis politiques de notre pays.

“… De tous les partis et candidats que j’ai côtoyés et avec qui j’ai eu un échange sur leur vision et leur ambition pour le Mali en général et pour le Nord en particulier, nous sommes arrivés par conviction à la conclusion que le candidat Housseini Amion Guindo de la Codem est celui qui pourra rassembler les Maliens quelles que soient leur appartenance politique, sociale, raciale, religieuse et ethnolinguistique”.

C’est pourquoi, l’ex-député de Bourem a lancé à tout le peuple malien en général et les populations des régions du Nord et des camps des refugiés ainsi que la communauté Idnane et ses alliés et amis à voter massivement pour Housseini Amion Guindo, candidat de la Codem, candidat des Partis unis pour la République (Pur) et signataire de la Convention des bâtisseurs. Le représentant des anciens rebelles a aussi invité tous les mouvements de l’Azawad en général à soutenir et à voter massivement pour Housseini Amion Guindo.

Du coup, le candidat Poulo a été invité par les locataires de Kidal à se rendre dans la ville cette semaine pour battre campagne.

Y. Doumbia

