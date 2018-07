Sécurité, éducation, santé, sport, le candidat des Partis unis pour la République (PUR), Housseini Amion Guindo, promet une gouvernance des défis.

Le candidat des Partis unis pour la République (PUR), Housseini Amion Guindo, a animé samedi 30 juin une conférence de presse pour échanger sur les grands axes de son programme de gouvernement.

Dans un document de 15 pages, l’ex-ministre fait sa profession de foi sans concession. Selon le candidat des PUR, cette élection présidentielle est l’occasion pour le peuple de porter son choix sur un homme afin de présider aux destinées de la nation pour les cinq années à venir. «Ce choix doit être fondé sur une vision ayant pour objectif de prendre en compte les préoccupations du peuple sur la base d’un programme dont la mise en œuvre ne saurait être effective qu’une fois le pouvoir nous est confié. Je me vois porteur de cet espoir», dit-il.

«J’ai saisi cette opportunité pour décliner de façon liminaire les grands axes de mon programme que je compte mettre en œuvre lorsque je serai investi de la confiance des Maliens. Il s’agit de la paix et l’unité nationale, la défense, la sécurité et la lutte contre le terrorisme international, l’administration et la gouvernance démocratique, la transparence, la lutte contre la corruption et la délinquance financière, la justice et les droits humains et la diplomatie. Nous voulons réhabiliter la confiance entre gouvernants et gouvernés dont les principes seront l’outil de défense moderne adapté aux nouvelles formes de menaces…»

Au regard de la crise de confiance entre la classe politique et le peuple, il urge de bâtir une administration publique efficace, efficiente, transparente et redevable et de réduire substantiellement le train de vie de l’Etat. C’est pourquoi l’un de nos axes majeurs repose sur cet aspect, affirme-t-il.

L’éducation, la formation, la lutte contre l’analphabétisme, le sport font partie des engagements de Poulo. Selon Housseini Amion Guindo, le programme des PUR, qui s’intitule «Croire au Mali et au Peuple», est un engagement de notre part pour redonner confiance aux Maliens et aux Maliennes en vue de bâtir un Etat-Nation prospère, mieux intégré à l’Afrique, ouvert sur le monde et basé sur les forces et potentialités du pays. Il se veut une différence avec d’autres projets et programmes par la prise en compte des aspirations réelles des populations maliennes et africaines à travers la connaissance diverse et profonde du pays. Bien sûr, pays que nous aimons tant. Le présent document est le fruit d’analyse approfondie pour la cause humaine, la protection et la pérennisation de notre héritage et bien commun, le Mali pour l’éternité…»

Zan Diarra

