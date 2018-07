En prélude à l’élection présidentielle, une Plateforme d’alliance et de soutien à la candidature de Soumaïla Cissé a vu le jour, le jeudi 5 juillet dernier. Les signataires de cette Plateforme sont essentiellement des partis politiques, associations et mouvements politiques. Reportage.

Cette plateforme d’alliance regroupe 36 partis politiques, 312 associations, 198 clubs de soutien et 48 mouvements politiques, soit au total 594 organisations.

Lors de cette signature, Soumaïla Cissé a déclaré que cette plateforme est le signe que l’alternance est possible avec la détermination de tous. « Nous allons œuvrer pour restaurer la dignité du Mali. Aujourd’hui, pour moi, est un jour de bonheur, c’est un jour de joie, d’espérance, mais c’est aussi un jour de consécration car nous avons tant de personnalités, de partis politiques, d’associations qui sont regroupés pour restaurer l’espoir des Maliens, un espoir perdu depuis 5 ans. C’est un grand moment, c’est un grand jour ! Nous allons nous engagés ensembles pour la victoire. Nous allons nous engagés ensembles pour une gestion concertées et une gestion réussie. Toutes les personnalités qui sont là ont fait leurs preuves. Ils ont été députés, policiers, ministres… Ces personnalités ont réussi à gérer dans la transparence», a déclaré Soumaïla Cissé.

Profitant de l’occasion, le candidat de l’URD a promis de restaurer l’espoir au Mali: «Ceux qui sont avec moi sont des gens droits, ceux qui sont avec moi sont des gens qui ne vont pas travailler pour eux-mêmes, qui ne vont pas travailler pour leurs enfants, qui ne vont pas travailler pour leurs neveux parce que tous les enfants du Mali sont nos enfants, tous les enfants du Mali sont nos neveux. Nous prendrons les meilleurs, nous travaillons avec les meilleurs et faire en sorte que ceux qui ne sont pas à niveau, nous allons les éduquer pour qu’ils soient eux aussi les meilleurs », a souligné Soumaïla Cissé.

Pour sa part, le directeur de campagne, Tiébilé Dramé a mis accent sur la dynamique que porte la candidature de Soumaila Cissé : « Une dynamique extraordinaire se met en place en faveur de l’alternance et du changement pour en finir avec le régime qui nuit au Mali depuis 5 ans. Notre peuple souhaite que le sang ne continue plus de couler. Notre peuple souhaite qu’on éteigne l’incendie au Centre et au Nord. La preuve est faite que l’actuel Président n’est pas capable d’éteindre l’incendie dans notre pays. Alors, ces organisations, ces partis politiques, ces associations, ces personnalités se sont tournées ensembles vers Soumaïla Cissé, car il est le seul en mesure de réaliser l’alternance aujourd’hui au Mali ». Enfin, M. Dramé. se dit certain que le 29 juillet 2018, le peuple du Mali va réaliser l’alternance en s’exprimant en nombre pour Soumaïla Cissé.

Mémé Sanogo

Commentaires via Facebook :