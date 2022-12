C’est désormais chose faite. Dr Choguel Kokalla Maïga a repris hier son poste de Premier ministre, dix jours après sa rencontre avec le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Le chef du gouvernement a reçu hier successivement le colonel Abdoulaye Maïga qui a assuré l’intérim pendant près de quatre mois, son directeur de cabinet, Pr Issiaka Ahmadou Singaré, et le secrétaire général du gouvernement, Mahamadou Dagnon.

Rappelons que le vendredi 25 novembre dernier, après près de quatre mois passés en « repos forcé», le Premier ministre avait été reçu au palais de Koulouba par le chef de l’État, le colonel Assimi Goïta. Lors de cette première apparition publique, Dr Choguel Kokalla Maïga avait expliqué aux journalistes qu’il était venu remercier le chef de l’état pour son soutien. Mais aussi lui exprimer son aptitude à reprendre le travail. Enfin, il avait souligné qu’il revenait au colonel Assimi Goïta de lui donner le feu vert et de décider du jour de sa reprise du service.

Après son entretien avec le président Goïta, Choguel Kokalla Maïga s’était rendu à la Primature où il a été accueilli triomphalement par ses collaborateurs. Cet accueil a été suivi d’un message de remerciement qu’il a adressé au président de la Transition, aux membres du gouvernement et à l’ensemble des Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur pour leur soutien.

Dr Choguel Kokalla Maïga a réellement repris son poste de Premier ministre par le décret n°2022-0752/PT-RM du dimanche 4 décembre 2022 portant nomination du colonel Abdoulaye Maïga en qualité de ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation. À ce titre, celui-ci assure l’intérim du Premier ministre en cas d’empêchement, d’absence ou de vacance. Ce décret présidentiel a ainsi abrogé les dispositions de celui du 21 août 2022 désignant le colonel Abdoulaye Maïga en qualité de Premier ministre intérimaire.

Dr Choguel Kokalla Maïga est donc revenu hier vers midi à la Primature où il a été accueilli sous les applaudissements par ses collaborateurs. Au nom de l’ensemble des travailleurs de la Primature, son directeur de cabinet, Pr Issiaka Ahmadou Singaré, a exprimé la joie des uns et des autres de le voir reprendre son poste. Avant de lui souhaiter la bienvenue.

AGRÉABLEMENT SURPRIS- Dans cette ambiance presque festive, le Premier ministre a déclaré être de retour à son poste grâce à Dieu, aux bénédictions de tout le monde et à son moral de fer qui a été entretenu par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Selon lui, pour la rectification, civils et militaires, l’ensemble du peuple malien a prié. «C’est pour cela que je suis parmi vous aujourd’hui. N’eussent été cette prière et la volonté de Dieu, je ne serai pas là aujourd’hui», a indiqué le Premier ministre. Avant d’ajouter que c’est Dieu qui décide de la vie des hommes et il a décidé que «je retourne parmi vous pour continuer le travail que nous avons entamé ensemble».

Après ces mots adressés à ses collaborateurs, Dr Choguel Kokalla Maïga a regagné son bureau. Il a été suivi quelques minutes après par celui qui a assuré son intérim pendant près de quatre mois, le désormais ministre d’état, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga. Lui aussi a bénéficié du même accueil triomphal au rez-de-chaussée de la Primature. Le colonel Maïga s’est dit agréablement surpris car il ne s’attendait pas à un tel accueil. Il a remercié les collaborateurs du Premier ministre pour ces quatre mois d’intérim qui, pour lui, ont été «quatre mois de stage».

«J’ai énormément appris», a-t-il laissé entendre. Avant d’expliquer que si le gouvernement fonctionne, c’est grâce à des centaines de personnes invisibles qui sont à la Primature et que «nous ne voyons pas beaucoup mais qui travaillent d’arrache-pied avec beaucoup d’abnégation». Il les a remerciés en son nom propre et en celui du président de la Transition. Avant de remercier le bon Dieu pour le retour du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga.

Le colonel Abdoulaye Maïga a estimé qu’il a de la chance d’avoir des hommes et des femmes très valeureux à la Primature. «Je ne suis plus en période d’intérim. Je suis le ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation et je sais que nous pouvons toujours continuer à compter sur vous bien entendu pour notre intérêt et celui de nos concitoyens afin que tous les objectifs de la Transition soient atteints», a-t-il déclaré.

Dr Choguel Kokalla Maïga s’est immédiatement mis à la tâche. Il a eu un entretien à l’allure de séance de travail avec le colonel Abdoulaye Maïga pendant plus d’une heure. Ensuite, il a reçu son directeur de cabinet, Pr Issiaka Ahmadou Singaré et le secrétaire général du gouvernement Mahamadou Dagnon, venus lui faire le point des dossiers en cours.

Commentaires via Facebook :