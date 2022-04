Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, M.Choguel Kokalla Maïga a reçu, ce lundi 11 avril 2022, une délégation du Centre d’Etudes et de Réflexion au Mali (CERM) conduite par sa vice-présidente Mme Assetou Foune Samake. ancienne ministre. L’ancien Premier Ministre, Moussa Mara, membre dudit Centre était également de la partie.

Crée en 2015, le Centre d’Etudes et de Réflexion au Mali (CERM) est un think thank malien, qui a pour but de contribuer au débat, de faire des propositions sur les défis et sujets majeurs pour le Mali en particulier, pour l’Afrique en général. Ces membres étaient venus présenter leur nouveau bureau et témoigner de leur disponibilité à mener des réflexions pour le Mali. L’ancien premier ministre Moussa Mara de remercier le Dr Choguel K Maiga d’avoir accepté de les recevoir car selon lui, malgré les multiples demandes d’audience, aucun autre PM n’a daigné leur recevoir.

Le Chef du Gouvernement a félicité et encouragé les nouveaux membres du CERM, qui ont pu créer un espace d’échanges, chose qui n’est pas fréquente au Mali. « Le CERM, et les organisations similaires doivent être des partenaires de l’exécutif dans le domaine de la réflexion stratégique, nos portes vous sont largement ouvertes », a déclaré Choguel Kokalla Maïga.

CCRP / Primature

