Quatre ans après sa création : Le M5-Rfp réclame toujours justice pour les victimes des 10, 11 et 12 juillet 2020

A l’occasion du 4ème anniversaire de la création du Mouvement du 05 juin-Rassemblement des forces patriotiques (M5-rfp), les responsables du mouvement ont rendu public un communiqué dans lequel ils sont revenus sur les péripéties de cette lutte en dressant le bilan des quatre de la création de leur organisation.

A l’entame, ils rappellent que voilà 4 ans que le peuple malien, dans sa volonté inébranlable pour obtenir le changement, s’est résolument mobilisé pour sauver le Mali d’une disparition certaine en tant qu’Etat unitaire, République et Nation, en raison de la gouvernance chaotique pratiquée par l’ancien régime, qui s’était en plus illustré par des actes de répression et des tueries contre des manifestants à mains nues à Sikasso, Kayes et à Bamako.

Et d’ajouter que cette mobilisation historique a pris le nom de M5-RFP (Mouvement du 05 juin – Rassemblement des forces patriotiques) et a abouti à la démission du régime en place le mardi 18 août 2020, suite à l’intervention salvatrice des Forces armées maliennes (FAMas) à travers le Conseil national pour le salut du peuple (CNSP).

Selon les responsables du mouvement, après une première phase de Transition sans le M5-RFP, est survenu la rectification de la trajectoire de la Transition en mai-juin 2024 à travers l’ouverture d’un cadre de collaboration patriotique entre les forces du changement (militaires et civiles).

Et de poursuivre que dès lors, le peuple malien a poursuivi son objectif de refondation du Mali avec une claire vision, une détermination sans faille et une résilience mémorable, malgré les obstacles de tous genres. “Le Mali, sur la voie de la refondation a rencontré et surmonté avec suite et détermination, toutes sortes de résistances et pratiques de l’ancien système, ainsi que les visées géostratégiques de puissances étrangères et de leurs relais à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Le Peuple malien a tenu bon”, mentionne le communiqué.

Les résultats du changement se concrétisent de jour en jour

Selon le M5-Rfp, les résultats du changement se concrétisent de jour en jour par : la restauration de notre système de défense et de sécurité, par la reconstruction de l’outil de défense et la reconquête de l’intégrité du territoire national ; la reconquête de la souveraineté nationale et l’affirmation de la diplomatie malienne ; la définition d’une vision endogène des réformes institutionnelles, politiques, électorales et administratives à travers la tenue des Assises nationales de la refondation (ANR) ; l’adoption d’une nouvelle Constitution promulguée le 22 juillet 2023 consacrant la 4ème République ; la création de l’AIGE (Autorité indépendante de gestion des élections), avec un nouveau système biométrique de l’état civil (Mali Kura Biométrie) ; l’opérationnalisation des nouvelles régions et l’adoption de la nouvelle carte administrative du Mali ; la lutte contre la corruption et l’impunité à travers des réformes judiciaires administratives et pénales, le renforcement des ressources humaines, l’adoption d’une stratégie nationale de lutte contre la corruption ; la tenue d’une Conférence sociale et la signature du Pacte de stabilité sociale et de croissance, précédé de l’harmonisation valorisante des grilles salariales des agents publics ; la naissance de l’esprit du Maliden Koura (nouveau citoyen malien) avec une vision endogène, sans influence, qui a confiance en la gouvernance nationale, qui a confiance en soi et qui a foi en l’avenir.

Ainsi, malgré quelques difficultés dans la conduite de la Transition, le M5-Rfp rassure le peuple malien que les actions pour l’atteinte des objectifs de la vision du changement seront poursuivies, à travers : l’engagement et la détermination pour faire triompher les idéaux autour desquels les intelligences et les énergies des patriotes maliens ont été fédérées dans la lutte pour le Malikura portée par le M5-Rfp, depuis le 5 juin 2020 ; la synergie d’actions de toutes forces du changement, afin d’assurer et de garantir de façon irréversible le processus de refondation du Mali, pour contrer les pièges et manœuvres des forces d’inertie opposées au changement ; l’appel à une plus grande diligence dans les poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs et complices des tueries et exactions contre les manifestants et la prise en compte des victimes dans le processus d’indemnisation de toutes les victimes des crises politiques.

Renforcer la détermination dans l’union sacrée autour des idéaux du renouveau

Saisissant l’occasion, le M5-Rfp rend un hommage éternel et une reconnaissance infinie aux FAMas pour leur engagement et sacrifice, qui ont permis au Maliens de lever la tête. Aussi, il salue la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires de la crise multidimensionnelle et du terrorisme tombées sur le champ d’honneur pour le Malikura et souhaite prompt rétablissement aux blessés. Dans son communiqué, le M5-Rfp exprime sa solidarité agissante avec tous les patriotes maliens victimes de leur engagement pour l’édification du Malikura, notamment les camarades Bouba K. Traoré, Abdel Kader Maiga et Amara Bathily.

Pour finir, le M5-Rfp exhorte le peuple malien, à travers toutes ses composantes véritablement acquises au changement, à redoubler de vigilance, à renforcer sa détermination dans l’union sacrée autour des idéaux du renouveau et à se maintenir mobilisé jusqu’à l’aboutissement de son combat patriotique pour un Malikura, souverain, démocratique, républicain et laïc, doté d’une gouvernance responsable et vertueuse.

Boubacar PAÏTAO

