Les responsables de l’«Espoir pour la Démocratie et la République » étaient face à la presse, le samedi 3 juin 2023, à la Maison de la Presse du Mali (Bamako) pour informer l’opinion publique les raisons qui ont prévalu à la création de leur Parti. Selon le conférencier, Salikou Sanogo, c’est suite à la décision de justice défavorable qu’ils ont décidé de créer l’EDR. Concernant le projet de constitution de la République du Mali, le tout nouveau parti politique EDR appelle ses militants et sympathisants et lance un appel à tous les Maliens épris de paix et de justice à voter en faveur du OUI le 18 juin 2023.

Ce point de presse était animé par le Pr. Salikou Sanogo, un des responsables de l’EDR, en présence des autres responsables du parti EDR comme Me Demba Traoré, Me Boubacar K. Coulibaly, Daouda Touré et d’autres personnalités. On notait également la présence remarquée de Mme Cissé Aïssata Traoré, épouse de feu Soumaïla Cissé. Dans son exposé liminaire, le Pr. Salikou Sanogo a fait savoir que le lancement des activités du parti se fera sous un format plus approprié et dans un cadre plus festif dès l’obtention du récépissé.

Avant de mettre l’accent sur « l’affaire URD ». « En son audience du 12 avril 2023 la cour suprême du Mali a rejeté notre pourvoi mettant ainsi fin au volet civil de cette incompréhensible et inacceptable affaire. Je venais ainsi de comprendre avec mes camarades que la vérité de « la justice » n’est pas forcément celle de la raison. Nous avons estimé qu’il était temps de tourner cette triste page », a-t-il dit. C’est dans cette perspective, ajoute-il, qu’ils ont décidé de rester sur la scène politique en créant un nouvel appareil politique. « C’est pourquoi, à la faveur d’une assemblée générale constitutive tenue le 20 mai 2023 au CRES sis à Badalabougou, et conformément à l’article 3 de la charte des partis politiques en République du Mali: Nous citoyennes et citoyens du Mali, de l’intérieur ainsi qu’établis à l’extérieur ; convaincus que les partis politiques remplissent une mission d’intérêt général, en concourant par les moyens pacifiques et démocratiques à la formation politique, ainsi qu’à l’éducation civique des citoyens et des dirigeants ayant vocation à assumer des responsabilités publiques ; désireux de nous retrouver dans un même espace politique incarnant les aspirations profondes de notre peuple à la paix, à la démocratie, à la cohésion sociale, à la dignité, à l’intégrité, à la justice, au progrès social et à la solidarité ; avons décidé de créer un parti politique dénommé « ESPOIR POUR LA DÉMOCRATIE ET LA RÉPUBLIQUE » en abrégé (EDR) », a déclaré Pr. Salikou Sanogo, ancien 1er vice-président de l’URD.

Selon lui, le parti EDR poursuivra les objectifs qui visent à privilégier les valeurs de liberté, d’égalité, et de solidarité. Il a indiqué que les actions du parti viseront à l’édification d’une société de paix dans laquelle l’éducation, la santé, le logement, l’alimentation, la sécurité, la défense nationale, la protection de l’environnement, l’emploi, l’industrialisation, les communications et le désenclavement intérieur et extérieur seront prioritaires.

A ses dires, le siège du parti est situé à Magnambougou projet dans un secteur communément appelé Magnambougou Wèrèda (Bamako). La devise du parti est : Travail – Justice– Solidarité. Ses couleurs sont le vert et le blanc en deux bandes horizontales égales. Il a fait savoir que le Parti EDR continuera d’honorer la mémoire du Président Soumaïla Cissé tant au sein du FSD, du M5-RFP que dans tout autre regroupement partageant les mêmes valeurs et les mêmes visions. « Nous allons jouer notre partition dans le processus de transition en cours. Voilà pourquoi, au nom des militants et des sympathisants du Parti Espoir Pour la Démocratie et la République, EDR , j’appelle l’ensemble du Peuple malien à faire du 18 juin, jour du vote de la nouvelle Constitution, une grande fête nationale, républicaine et démocratique, en votant massivement OUI pour son adoption. Dans cette perspective, notre Parti, Espoir Pour la Démocratie et la République, EDR, prendra sa part et toute sa part. Et dès à présent il met en mission ses militants, ses sympathisants et lance un appel à tous les maliens épris de paix et de justice partout au Mali et à l’extérieur à voter en faveur du Oui le 18 juin 2023 », a conclu Salikou Sanogo.

A sa suite, Me Demba Traoré et Me Boubacar Karamoko Coulibaly ont exprimé leur désapprobation face à la décision de justice rendue sur «l’affaire URD». A les en croire, c’est la raison pour laquelle EDR a été créé. Me Demba Traoré a invité les jeunes à œuvrer pour l’implantation du nouveau parti EDR.

Aguibou Sogodogo

