Référendum du 18 juin 2023 : Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne appelle à voter OUI

Le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CDSM) a procédé, le samedi 10 juin 2023, au Centre international de conférence de Bamako, (CICB) au lancement de sa campagne pour le OUI au référendum constitutionnel prévu pour le 18 juin 2023. Au cours de cette cérémonie de lancement, le CDSM a appelé tous ses militants, sympathisants, Maliens de l’intérieur et de la diaspora à voter massivement le OUI au référendum constitutionnel du 18 juin 2023. Mais, le CSDM tient à assurer les Maliens de la Diaspora qu’il continuera son combat pour la modification de l’article 46 par des voies juridiques nationales appropriées après le referendum.

Outre le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara, on notait la présence des représentants du Premier ministre, Abdoulaye Koné, du ministre de la refondation, Samuel Diarra, du ministre des affaires étrangères, Mme Nientao Simone, du ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration ; du représentant du Conseil national de transition (CNT), Aboubacar Sidiki Koné, des membres du CSDM et d’autres personnalités.

Dans son discours, le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara, a fait savoir que le CSDM a décidé de soutenir et d’accompagner la Transition, mais en continuera toujours à dénoncer ses tares. Selon lui, le CSDM a été une des premières structures à s’opposer à certains articles de la nouvelle Constitution dont l’article 46.

En outre, il dira que le CSDM a entrepris des démarches auprès des religieux, Société civile, partis politiques et associations pour partager les inquiétudes par rapport au Projet de Constitution. C’est dans cette dynamique, dit-il, que le Président Assimi Goïta a décidé à nouveau de créer une nouvelle commission de finalisation du projet de constitution dont le CSDM était représentée par Mme Mariam Salikene membre du CSDM/France. « Après les travaux des membres de la commission de finalisation de la constitution, le CSDM a pris acte du contenu du Projet de la Nouvelle Constitution et constate avec une grande déception que l’article 46 dont le CSDM s’est farouchement opposé a été reconduit dans la version finale.

Le CSDM a rappelé à son temps que son combat pour cet article était de pouvoir prendre en compte la question de la double nationalité des Maliens établis à l’extérieur. Et pour mémoire, le CSDM a recommandé que le Président élu renonce à sa nationalité non malienne, mais pas avant l’élection présidentielle. Malgré cette déception, le CSDM a également félicité les autorités de Transition pour avoir pris en compte la revendication qui consiste en la participation de la diaspora à l’Assemblée Nationale comme un droit constitutionnel », a déclaré Mohamed Chérif Haïdara.

Selon lui, le CSDM s’est toujours opposé à l’article 46, mais s’est engagé à vulgariser le projet de constitution auprès de tous ses démembrements et à la diaspora malienne. C’est dans le souci constant d’œuvrer pour la réussite de la Transition, ajoute-il, que le CSDM a appelé ses militant(e)s, sympathisant(e)s et les Maliens Établis à l’Extérieur à vulgariser intensivement le Projet de Nouvelle Constitution. « A l’occasion de la campagne du référendum du 18 juin prochain pour le OUI à la Nouvelle Constitution, le CDSM appelle tous ses militants, sympathisants, Maliens de l’intérieur et de la diaspora à voter massivement le OUI, mais tient à assurer les Maliens de la Diaspora qu’il continuera son combat pour la modification de l’article 46 par des voies juridiques nationales appropriées après le référendum.

Le CSDM invite l’ensemble des Maliennes et Maliens en général et les mouvements signataires de l’accord en particulier à œuvrer pour le vote du OUI au référendum », a conclu le président du CSDM. Tous les autres intervenants lors de cette cérémonie ont appelé les Maliens à voter OUI au référendum du 18 juin prochain.

Aguibou Sogodogo

