Lors du dernier conseil des ministres à Koulouba, le Ministre de la Refondation de l’Etat, chargé des Relations avec les Institutions a informé le Conseil de l’état d’avancement de la mise en œuvre du Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat. En vue de la mise en œuvre du Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat, un cadre institutionnel de pilotage a été fixé par le Décret n°2022-0516/PM-RM du 1er septembre 2022.

Le Gouvernement envisage de tenir quelques activités, notamment des rencontres de présentation et d’appropriation du Cadre stratégique de la Refondation de l’Etat avec les représentants de la haute Administration, des Institutions et Autorités administratives indépendantes, de la classe politique, des organisations de la société civile, des syndicats, du patronat, dans les universités, dans les collectivités territoriales et avec les Forces vives de la Nation ; la réunion du Comité de pilotage stratégique de la Refondation de l’Etat avec les Secrétaires Généraux des départements ministériels ; les réunions des Comités techniques de coordination de la mise en œuvre du plan d’actions, et enfin la réunion du Conseil d’Orientation de la Refondation de l’Etat présidée par le Premier Ministre, avec la participation de tous les ministres.

Pour le pouvoir exécutif, la réalisation de ces activités permettra aux acteurs institutionnels et sociopolitiques de mieux s’approprier les actions du Gouvernement dans le cadre de la réalisation des recommandations issues des Assises Nationales de la Refondation.

Rassemblés par Sidiki Dembélé

