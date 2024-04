La cérémonie solennelle d’ouverture de la session ordinaire d’avril 2024 marquant la rentrée parlementaire du Conseil National de Transition a eu lieu ce lundi 8 avril 2024 dans la salle Djeli baba Sissoko du centre International de Conférence de Bamako CICB, en présence du Premier Ministre, des membres du Gouvernement et des Présidents d’Institutions.

La session qui s’ouvre aujourd’hui aura à se pencher essentiellement sur l’examen des projets de textes. C’est pourquoi le Président du CNT, l’Honorable Malick DIAW a exhorté l’ensemble des membres du Conseil National de Transition à observer comme, il est de coutume toute l’attention qui sied en la circonstance tout au long de cette session. « nous allons continuer à œuvrer pour un Conseil National de Transition efficace, dédié à la réussite de la Transition, tout en étant une institution ouverte, disponible, accessible qui communique et qui s’assume » a ajouté l’Honorable Malick DIAW.

Il a encouragé les maliens à éviter les combats corporatistes, les luttes sources de division. Nous devons penser à l’unité nationale, aux intérêts collectifs. Nous devons rester soudés, debout comme un seul homme, sans parti, ni calcul. La seule lutte qui vaut la peine d’être menée est celle qui nous unit.

Nous, devons-nous départir de nos égos. La nation est au-dessus de tout. Elle est l’essence, le reste n’est que contingence puérile, futile et artificielle. Dans le cadre de la formation et de l’appropriation de certains instruments juridiques en vue de faire face à leur mission législative, le Président du CNT a annoncé que des membres du CNT ont participé à des séminaires et ateliers sur la validation de proposition sur le code d’éthique et de déontologie du parlement et l’examen des rapports ITIE 2020 ET 2021. Il convient également de retenir les deux ateliers organisés sur le code pénal et le code de procédure pénal.

En ce qui concerne l’exercice du contrôle de l’action gouvernementale, le Conseil National de Transition a effectué plusieurs missions de visite de terrain. Quant à la diplomatie parlementaire, le Président Malick DIAW a affirmé que le CNT suit et soutien les intenses activités menées par le gouvernement de la Transition qui sont les du renouveau diplomatique de notre pays. « Le Mali n’est pas isolé. Il ne sera d’ailleurs jamais isolé, plaise à Dieu. Le Mali a changé d’axe et de trajectoire diplomatique. Il fait face à de nouveaux défis, et propose de nouvelles éventualités pour ses intérêts » renchérit l’Honorable Malick DIAW.

L’honorable DIAW a félicité le Président Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie pour sa réélection et par la même occasion renouvelé les condoléances du peuple malien suite à l’attaque terroriste survenue le 22 mars dernier à Moscou et qui a fait de nombreuses victimes.

Il a également salué la victoire du Président Bassirou Diomaye Faye à l’élection présidentielle qui vient de se dérouler au Sénégal.

La session ordinaire d’avril qui vient de commencer durera 90 jours, plusieurs projets et propositions de loi sont déjà déposés sur le bureau du Conseil National de Transition.

La Direction de la Communication

Source : CNT

