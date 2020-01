A quelques encablures des élections législatives, dont la tenue vient d’être fortement recommandée par les participants au dialogue national inclusif, le parti majoritaire à l’Assemblée nationale, le Rassemblement pour le Mali (RPM) vient de subir un nouveau coup dur avec le départ du député élu à Bandiangara, Yadama Tembely.

– Maliweb.net – Cet élu national démissionnaire du parti des Tisserands évoque des «raisons personnelles » ayant motivées son départ. « Je viens par la présente, avec un profond regret, vous notifier ma démission du RPM à compter du 4 janvier 2019. C’est pratiquement la mort dans l’âme que j’ai été amené à prendre cette décision extrêmement douloureuse pour des raisons personnelles », dit-il dans la lettre adressée au président du RPM, Dr Bocary Tréta.

Sans donner plus de raisons qui ont motivées sa démission, l’honorable Yagama Tembely n’a pas omis d’évoquer les moments qu’il a passé au sein des Tisserands. « je garderai en mémoire, les moments de fraternité et de collaboration que nous avons passé ensemble au sein du RPM, le parti que nous avions passionnément et courageusement animé et consolidé pour le bonheur des populations pour lesquelles nous nous sommes engagés », a-t-il affirmé.

Aussitôt, l’élu de Bandiangara a déposé ses bagages au parti de l’opposant Soumaïla Cissé, l’Union pour la République et la Démocratie (URD). En tout cas, c’est ce que Yagama Tembely nous a confirmé. Son arrivée fera certainement l’objet d’une annonce dans les prochains jours.

Cadre influent des Tisserands au centre du pays, l’élu de Bandiangara était le président des sections RPM de la Région de Mopti et Secrétaire général de la section du Cercle de Bandiangara.

Au Mali, les démissions des élus nationaux et communaux sont fréquentes à l’approche des scrutins électoraux. La plupart d’entre eux qui voient leur chance de rempiler se réduire n’hésitent pas de changer de parti politique. Le parti des Tisserands n’est pas à sa première mauvaise expérience. A l’approche des législatives avortées de 2018, plusieurs députés du RPM avaient démissionné au profit de l’ASMA-CFP de l’ancien premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga. Ce qui, d’ailleurs, explique la rupture entre ces partis politiques alliés, qui ont largement contribué à la réélection du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

