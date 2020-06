Série d’audiences : Le chef de l’État au contact des forces sociopolitiques

Ibrahim Boubacar Keïta a reçu les présidents des groupes parlementaires et une délégation de l’Union nationale des travailleurs du Mali

Le fondement de la démocratie, c’est d’abord l’enracinement des institutions. Entre le président de la République et les présidents des six groupes parlementaires de la 6è législature qu’il a reçus hier après-midi, à la villa des hôtes, cette conviction a été rappelée. Outre la réaffirmation de leur soutien aux institutions de la République, les présidents des groupes parlementaires RPM, Adema-PASJ, Vigilance républicaine et démocratique (VRD), Mouvement pour le Mali-Union pour la démocratie et le développement (MPM-UDD), «Benso» et Mouvement pour le renouveau démocratique (MRD) étaient venus s’enquérir de l’avancée des négociations par rapport à la situation qui prévaut dans le pays.

C’est ce qu’a indiqué Mme Aïssata Alassane Cissé, à l’issue de l’audience. Celle qui préside le groupe parlementaire MRD pense que les deux interventions du chef de l’État, en moins d’une semaine, ont beaucoup contribué à apaiser le climat sociopolitique.

«Il a aussi donné des gages pour faire des consultations afin de trouver une solution pour ceux qui sont frustrés par rapport d’abord à l’Assemblée nationale et par rapport à la Cour constitutionnelle», s’est-elle réjouie, ajoutant que sa délégation est sortie de chez le président de la République avec une réelle satisfaction.

Par ailleurs, Mme Aïssata Alassane Cissé a confié que la délégation a rencontré un président engagé, prêt à se sacrifier pour le Mali. Toutes choses qui conforteront les représentants du peuple à encourager la clé de voûte des institutions afin qu’elle persévère dans l’effort pour résorber cette crise. Pour l’atteinte de cet objectif, les parlementaires joueront leur partition.

