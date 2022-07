C’est dans une atmosphère de convivialité, de retrouvaille, mais aussi d’amertume que le Rassemblement pour le Mali (RPM) a célébré sa 21ème année d’existence le 30 juin dernier. Une occasion pour le président du parti, Dr Bokary Tréta, d’appeler les militants de son parti à renforcer la cohésion, la mobilisation et la vigilance.

Le 30 juin 2001, naissait le Rassemblement Pour le Mali. Cela fait 21 ans aujourd’hui que le parti est porté par des femmes et des hommes dévoués et engagés. Et, ce 30 juin 2022 a été un instant majeur pour le Parti, une circonstance joyeuse et agréable, un moment précieux à saisir pour jeter un regard sur le passé et sur l’avenir.

Partageant un idéal commun, résolus d’atteindre cet idéal dans la sincérité, dans la fraternité et dans l’oubli de soi au profit de l’intérêt collectif, « nous sommes mobilisés pour faire triompher nos valeurs sociétales traduites par notre vision de la politique et nos ambitions pour notre pays », disait Dr Bokary Tréta.

« Le 30 juin 2001, nous avions, ensemble, emprunté un chemin, pris un parcours qui fût des plus difficiles, jonché d’obstacles. Ces obstacles, unis et déterminés nous les avons surmontés », rappelle-t-il.

Mais hélas, déplore le président du RPM, le 18 août 2020, survint le coup d’Etat qui arrêta la mise en œuvre du programme que nous avions conçu sur la base de la philosophie de ce que nous pensions être notre contribution à l’édification d’un Mali pluriel, plus démocratique, plus prospère où règneraient plus de justice sociale et une gouvernance vertueuse.

« Le 30 juin 2021 a ainsi été commémoré dans l’amertume. Le 30 juin 2022 se tient dans la douleur du deuil que nous portons encore avec la disparition du camarade Feu Ibrahim Boubacar KEITA », pleure Bokary Tréta.

Mais cette page sombre ne l’a pas empêché de rendre un hommage à toutes les militantes et à tous les militants de son parti qui font preuve d’engagement et de détermination au moment où l’unité, la fraternité, l’unicité d’idéal sont aujourd’hui mises en mal.

« J’ai la profonde conviction que le RPM s’en sortira mieux réconcilié, plus uni et plus fort, n’en déplaise à nos détracteurs tant de l’intérieur que de l’extérieur », rassure le président du Rassemblement Pour le Mali.

Pour les perspectives, annonce-t-il, les renouvellements des organes du parti qui ont atteint un taux de réalisation de 75% à la date d’aujourd’hui pour les sections de l’intérieur se poursuivront malgré les vicissitudes de la vie politique nationale.

A l’en croire, ils concerneront les autres sections de l’intérieur, les sections de l’extérieur et les fédérations du parti en vue de créer dans les meilleurs délais les conditions de la tenue du 5ème congrès ordinaire du parti.

« Cet anniversaire me donne l’heureuse opportunité de lancer un appel à tous les tisserands pour qu’ils se mettent debout pour le combat, pour la bonne préparation des futures échéances électorales et pour la victoire finale. Donc, l’heure est au renforcement de la cohésion, à la mobilisation et à la vigilance », conseille Dr Bokary Tréta.

Adama DAO