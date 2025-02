Samedi 22 février dans l’après-midi, la Maison de la presse a servi de cadre pour un point de presse du Comité stratégique du M5 –RFP. Présidé par son président et l’ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, ledit point de presse avait pour but de dresser un bilan de la participation du M5-RFP au gouvernement de la Transition.

Monter à l’arbre de la transparence ou le devoir de rendre compte. La deuxième expression sied bien à cette sortie de l’ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga, trois mois après son départ du gouvernement de la Transition.

Vêtu d’un grand boubou de tissage traditionnel aux couleurs des drapeaux des trois pays de la Confédération des Etats du Sahel (AES), le Président du Comité stratégique du M5-RFP et l’ancien Premier ministre, Dr Choguel Kokalla Maiga était devant la presse, samedi. Cette sortie a été l’évènement politique majeur de la fin de semaine ayant capté toutes les attentions, car il s’agissait de faire le bilan de la cohabitation entre le M5-RFP et le CNSP dans la gestion de la transition, cinq ans durant.

A cet effet dans sa genèse, l’ex PM Maïga a déclaré qu’en 2020 le peuple malien était confronté à une crise multidimensionnelle a engagé une lutte patriotique portée par le M5 qui a abouti à la chute de l’ancien régime avec l’intervention des éléments des Forces Armées Maliennes constitués en CNSP. Et qu’après une première phase de navigation sans vision claire et sans objectifs précis, survint alors en mai-juin 2021 la rectification de la trajectoire de la Transition et qu’à cette occasion il a été convenu entre le M5 et les militaires, de sceller un partenariat stratégique afin de bâtir l’action gouvernementale autour des mesures essentielles exprimées et attendues par le peuple malien. C’est alors, dira-t-il, que le M5 a gagné la Primature et une dizaine de ses membres dans le gouvernement de la Transition. Partant, la principale mission de son gouvernement était d’enclencher un vrai processus de refondation du pays, de redonner au Mali son honneur et sa dignité, puisque, estime-t-il, en 2020 le Mali n’existait presque plus. C’est donc à partir de cette vision que les ANR ont été organisées dont les recommandations pertinentes ont été faites, a rappelé Dr Choguel Kokalla Maïga. Qui soutiendra que : « le Peuple malien avait adhéré à notre projet, croyait en nous et avait accepté de tout supporter pour qu’on mène le bateau de la Transition à bon port ».

Les quelques acquis de la refondation menée par le gouvernement de la Transition dirigé par le M5

Selon Dr Choguel Kokalla Maiga, depuis la rectification de la trajectoire de la transition, avec l’implication et le soutien du peuple malien et le leadership courageux des dirigeants de la transition, les résultats du changement pour la Refondation du Mali sont irréfutables, visibles et tangibles à tous les niveaux. Il citera entre autres, les reformes politiques et institutionnelles dont notamment l’élaboration et l’adoption d’une nouvelle Constitution, l’opérationnalisation de l’AIGE, la montée en puissance des FAMa qui est traduite par un large processus de refondation et reconstruction nationales de notre outil de défense. Ce, ajoute-t-il, afin de le rendre robuste et adapté aux menaces. Toute évidence, confie le conférencier, qui a permis d’engager les Forces de Défense et de Sécurité dans de vastes opérations pour la restauration de l’intégrité du territoire national, de sécurisation des personnes et des biens, le départ de notre territoire national des forces militaires étrangères ( Takuba,G5 Sahel, Barkhane, MINUSMA,EUTEM,EUCAP…). S’ensuit, à ses dires, la libération des grandes zones stratégiques de notre pays, notamment BER, Anéfis et Kidal par nos FAMa.

Toujours au compte du bilan que le M5 s’adjuge à juste titre, Dr Choguel Kokala Maïga a parlé des reformes dans les domaines de la Justice, de l’Education, la Santé, des Infrastructures, la Culture, la Citoyenneté, de l’Economie nationale avec la reprise des différents secteurs stratégiques. Aussi il y a eu, selon Choguel, la moralisation des examens scolaires et des concours de la Fonction publique avec le bannissement de la fraude et de la corruption, pour assainir le système éducatif et l’Administration d’Etat, mais également de promouvoir la culture de l’excellence et de mérite.

En évoquant les efforts diplomatiques du bilan du M5-RFP, le conférencier a indiqué qu’au plan régional, notre pays s’est résolument engagé au cœur de l’intégration sous régionale matérialisée par la mise sur pied de l’AES avec le Burkina Faso et le Niger. « L’idée de création d’une confédération entre nos Etats a été discutée entre moi et l’ancien Premier Ministre du FASO Guillaume Apollinaire dans mon bureau »,a-t-il affirmé.

Le clash malgré ce bilan

Malgré le divorce entre eux et les militaires au pouvoir dont il dénonce certains coups bas de ces derniers pour le discréditer et l’humilier, le M5 se réclame toujours comme le grand défenseur de la Transition. Et selon les mots de son président, cette transition n’échouera jamais. La raison pour laquelle il recommande aux autorités de la Transition de maintenir et poursuivre le cap et le contenu du Changement tels que voulu par le Peuple malien. Ce, à mettre en valeur les intérêts vitaux du Peuple malien dans toutes les initiatives et actions gouvernementales, respecter les engagements avec les partenaires, notamment au sein de la Confédération des Etats du Sahel (AES) et assumer la confiance et le leadership actuellement attribués au Mali etc. « le M5-RFP tient à remercier le Peuple malien pour sa mobilisation effective et son soutien constant au Gouvernement dirigé par le Dr Choguel Kokalla Maiga pendant ces trois dernières années »,a exprimé le Président du Comité Stratégique du M5-RFP.

Adama Tounkara

Commentaires via Facebook :