Le 26 janvier 2024, le président de la Transition a élevé le Vérificateur général Samba Alhamdou Baby au grade Commandeur de l’Ordre National du Mérite au Palais de Koulouba. Quelques jours après, ils étaient 11 agents du Bureau du Vérificateur général (BVG) à bénéficier de la reconnaissance de la patrie.

Le Président de la Transition, Colonel Assimi Goïta, a distingué certains citoyens méritants par décrets (Décrets N°2023-0527/PT-RM, N°2023-0528/PT-RM et N°2023-0527/PT-RM du 20 septembre 2023). Parmi eux, figurent 11 agents du Bureau du Vérificateur Général :

Ainsi, M. Famory Kéita (Vérificateur général adjoint), M. Abdoul Aziz Aguissa (Secrétaire général) et Mme Traoré Djénébou Daffa Koné (Chargée de Mission) ont été faits Officier de l’Ordre National du Mali. Quant à M. Drissa Mamadou Coulibaly (Vérificateur et Directeur de la formation, du personnel et de la documentation), M. Djibril Dembélé (Vérificateur) et M. Ibrahim Diallo (Chef de la Cellule communication) ils ont été élevés au grade de Chevalier de l’Ordre National du Mali.

La Médaille de I’Etoile d’Argent du Mérite National avec Effigie «Lion debout» a été décernée à Mme Adam Sanogo (Vérificateur assistant) Mme Aïssata Diarra (Vérificateur assistant), M. Salif Koné (intendant), Mme Tall Oumou (Secrétaire comptable) et M. Célestin Sidibé (Chauffeur). Les récipiendaires des distinctions d’Officier de l’Ordre National du Mali et de Chevalier de l’Ordre National du Mali ont été décorés par le Vérificateur général, M. Samba Alhamdou BABY, tandis que ceux de la Médaille de I’Etoile d’Argent du Mérite National avec Effigie «Lion debout» l’ont été par le Général Amadou Sangafourou Gueye, Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali.

«Je vous exhorte à défendre vigoureusement les vertus, valeurs et qualités qui ont motivé le choix porté sur vous. Il vous appartiendra donc de continuer à mériter cette confiance à travers un comportement empreint d’exemplarité et de civisme», a déclaré le Vérificateur général, après avoir adressé ses sincères remerciements et sa profonde gratitude à Son Excellence Monsieur le Président de la Transition pour cette marque de reconnaissance au Bureau.

«Recevoir de telles distinctions, singulières par le nombre et la qualité, est un privilège dont nous mesurons la grande portée professionnelle. Elles témoignent de l’invite à un engagement solennel envers les valeurs et les idéaux de notre nation et un appel à servir davantage le Bureau du Vérificateur général. Surtout en ce moment cardinal où, sous votre pertinent leadership, Monsieur le Vérificateur Général, le Bureau affirme de plus en plus sa crédibilité et sa valeur ajoutée», a reconnu le porte-parole des récipiendaires, le Vérificateur général adjoint, M. Famory Kéita. Et de conclure, «nous en avons grande conscience et notre implication individuelle et collective au succès du Bureau ne fera pas défaut. Nous sommes sincèrement touchés par cette marque d’attention» !

Naby

