Dans un rapport publié sur la gestion financière du ministère de la Jeunesse et des Sports chargé de l’instruction civique et de la construction citoyenne, le Bureau du Vérificateur général (BVG) dit avoir décelé des irrégularités de plus de 345 millions de F CFA. Entre fausses factures et payements illicites, les faits incriminés sont légion. Les faits ont été dénoncés et les dossiers transmis à la justice.

Les travaux de vérification du Bureau du vérificateur ont porté sur la gestion de l’exercice 2023-2024 (août) de la direction des finances et du matériel du ministère de la jeunesse et des sports, charge de l’instruction civique et de la construction citoyenne. « Elle a pour objectif de s’assurer de la régularité et de la sincérité des opérations de dépenses. Les travaux de vérification ont porté sur l’évaluation du contrôle interne, des dépenses de fonctionnement et d’investissement effectuées sur le budget d’Etat », a expliqué le BVG. Dans un rapport de 83 pages en date du 22 janvier 2025, le Bureau dit avoir décelé des irrégularités à coût des centaines de millions de nos francs. « Le montant total des irrégularités financières s’élève à 345 869 035 F CFA. Sur ce montant, 301 448 F CFA ont été régularisés à la suite des travaux de vérification. Le reliquat des irrégularités financières non justifiées s’élève à 345 567 587 F CFA », peut-on lire.

Selon le BVG, les faits incriminés sont relatifs : aux dépenses irrégulières effectuées lors des Jeux Olympiques pour un montant de 4 010 140 F CFA ; à la justification de dépenses par de fausses factures pour un montant de 74 789 547 F CFA ; à la réutilisation de factures pour justifier des dépenses pour un montant de 30 278 565 F CFA ; au règlement de dépenses indues lors des compétitions sportives internationales pour un montant de 142 881 982 F CFA ; au paiement de dépenses inéligibles pour un montant de 45 465 200 F CFA ; au paiement irrégulier de primes suite à l’ajout de noms fictifs pour un montant de 20 000 000 F CFA ; au non-reversement des retenues de TVA sur les factures payées aux fournisseurs pour un montant de 9 465 953 FCFA ; au non-reversement au Trésor Public des frais de voyage de l’équipe Séniors du Mali à la Can 2023 pour un montant de 18 676 200 FCFA.

Outre la gestion financière, la gestion administrative du département des Sports a été également pointée du doigt. « Ministère chargé des Sports a autorisé la transformation d’ambulances en véhicules de fonction. Le ministère chargé des Sports n’a pas mis à jour l’arrêté interministériel fixant le taux des primes accordées aux sportifs. Le montant total des avances faites au Régisseur spécial excède la somme requise. Le Directeur des Finances et du Matériel ne respecte pas le principe de séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable. La DFM ne publie pas le plan de passation révisé des marches. La DFM du ministère chargé des Sports ne dispose pas d’un système d’archivage opérationnel. Le cadre organique de la DFM du ministère chargé des Sports n’est pas respecté », a constaté le Vérificateur.

Après dénonciation, le Bureau du vérificateur a expliqué avoir transmis les dossiers de ces irrégularités au président de la section des comptes de la Cour suprême et au procureur de la République du pôle national économique et financier.

Selon des indiscrétions, ces genres de malversations financières sont monnaie au ministère des Sports. Généralement les grands événements sportifs internationaux ou continentaux comme la Can sont des occasions propices aux indélicatesses financières en tout genre. La pratique qui a la vie dure ne date bien sûr pas de maintenant. Seule une enquête rondement menée par le Bureau du Vérificateur général a pu découvrir le pot-au-rose.

Alassane Cissouma

