Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme d’activités, le Bureau du Vérificateur général (BVG) a conduit une mission de vérification de suivi des recommandations formulées par la mission de vérification financière de la gestion de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako effectuée en 2021. Elle a pour objectif de s’assurer que les recommandations formulées lors de la vérification initiale ont été mises en œuvre et que les lacunes constatées ont été corrigées. Elle a concerné les exercices 2022, 2023 et 2024 (1er trimestre).

Cette vérification a abouti à des conclusions qui révèlent qu’au regard du taux de mise en œuvre des recommandations, qui est de 78.57 %, le niveau de mise en œuvre est satisfaisant.

Sur les 17 recommandations formulées à l’issue de la vérification initiale, 11 sont entièrement mises en œuvre, 3 ne sont pas mises en œuvre et 3 sont non applicables.

Recommandations entièrement mises en œuvre

Il ressort de la vérification que le recteur de l’Université des lettres et des sciences humaines de Bamako veille à la nomination d’un régisseur d’avances. Le régisseur de recettes a payé sa caution. Le Recteur veille à l’effectivité des heures supplémentaires des enseignants permanents et non permanents avant de procéder à leur paiement. Les doyens des facultés respectent le plafond d’heures supplémentaires fixé par les conventions de soutien à la formation doctorale.

Le chef du service des finances respecte les règles de mise en concurrence des fournisseurs. Il respecte les clauses des marchés. Il a pris en compte les observations de la cellule de passation des marchés. Il informe les fournisseurs non retenus du rejet de leur offre. Il a mis toutes les mentions obligatoires sur les marchés avant de les conclure. Les Commissions d’ouverture des plis et d’évaluation des offres veillent au respect des critères de qualification des soumissionnaires. Le chef du service des finances veille au choix des attributaires de marchés sur la base de la liste des fournisseurs.

Source : BVG

