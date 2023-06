Visite du président Goïta : Ségou attend une pluie de bonnes nouvelles

Les habitants de Ségou ont mis les petits plats dans les grands en vue de réserver aujourd’hui un accueil très chaleureux au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta. Le chef de l’État procède en effet ce jour dans la cité des Balanzans au lancement des travaux de bitumage de la voie Banankoro-Dioro, au redémarrage des activités de la Compagnie malienne de textiles (Comatex) et au lancement du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire.

C’est un gouverneur très enthousiaste à l’idée de recevoir le chef de l’état dans sa circonscription qui a lancé un appel à toute la population de Ségou, l’invitant à sortir massivement pour réserver un accueil digne d’un grand jour de fête au président de la Transition.

«Nous sommes heureux de la prise en compte de 90 à 95% de nos préoccupations par le chef de l’état. Je tiens à remercier le président de la Transition pour ces efforts louables», a lancé le contrôleur général de police Alassane Traoré. Le gouverneur s’est ensuite réjoui de la résolution de l’épineux problème de la Comatex, de la réalisation de la clôture du cimetière de Markala pour un coût de plus de 21 millions de Fcfa, de l’avancement du dossier du pont de Ségou et du lancement des travaux du tronçon Banankoro-Dioro, un vieux dossier de la région.

Aussi, faut-il dire le chef de l’exécutif régional n’a pas manqué de remercier le chef de l’État pour l’ensemble de ses actions dans la région : distribution de vivres, remise d’ambulances et de tricycles, réalisation d’une vingtaine de forages. «La région n’est pas restée le parent pauvre des œuvres sociales du président. La Transition a prouvé qu’elle est là pour la population», s’est réjoui le gouverneur Alassane Traoré.

Ce n’est pas surprenant que les habitants et les responsables régionaux soient particulièrement mobilisés pour réserver un accueil chaleureux et mémorable au président de la Transition et à sa délégation. Au cours de ce déplacement d’une journée qui est sa quatrième sortie régionale (le président Goïta s’est rendu à Koutiala, Nioro du Sahel et Mopti), le président de la Transition posera ces activités essentielles qui constituent les fondamentaux de la souveraineté nationale et qui vont booster le développement socio-économique de cette région dont l’économie avait été ébranlée par l’insécurité. En plus de ces activités, il est également prévu une rencontre avec les notabilités traditionnelles.

ROUTE ATTENDUE DEPUIS 57 ANS- Le lancement du tronçon Banankoro-Dioro est la première étape de cette visite. Ce tronçon représente l’une des sections de la route nationale 34 (RN 34) sur 45 kilomètres. Les travaux qui seront conçus conformément aux standards des normes requises pour les routes communautaires de l’Union économique et monétaire ouest africaine (Uemoa) et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), seront effectués par l’entreprise EGK pour une durée d’exécution de 24 mois.

La réalisation de cette route d’importance nationale s’inscrit dans le cadre de la vision des autorités et dont le but est de lutter contre la pauvreté à travers le désenclavement des communautés rurales y compris celles des zones urbaines. Les localités traversées sont Banankoro, Diarabougou, Hamdallaye, Togou, Soké, Dougounikoro, Kominé et Dioro. Le désenclavement des localités permet un meilleur acheminement des productions agricoles en direction des zones de consommation à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

Le maire de la Commune rurale de Dioro Abdoulaye Dolo ne dira pas le contraire. Il a souligné toute la signification de ce projet pour Dioro, et au-delà toute la communauté nationale. «Dioro est une zone de production et un centre de commerce par excellence. La réalisation de ce tronçon permettra de rapprocher les producteurs des consommateurs, contribuera au développement socio-économique des localités traversées, facilitera le déplacement des populations et de leurs biens. Depuis 1966, les populations de Dioro attendent cette route. Nous sommes très heureux et très fiers de la Transition pour cet acte qui constitue une avancée pour Dioro», a-t-il relevé.

De retour de l’intersection Banankoro-Dioro, le chef de l’état procédera à la coupure du ruban symbolique qui consacre le lancement officiel des activités de la Comatex. Fleuron de l’économie ségovienne, la Comatex grâce aux efforts et à l’engagement ferme des autorités revient entièrement dans le giron de l’état. Pour les Ségoviens, la relance de cette compagnie qui employait avant l’arrêt des activités 1.300 travailleurs est un ouf de soulagement.

«Même si ses réalisations s’arrêtaient à la relance de la Comatex, on ne le souhaite pas, on peut dire qu’il a beaucoup fait pour notre région. La fermeture de cette compagnie était considérée comme un véritable coup de massue pour la population. Car, il faut reconnaître que deux familles sur trois vivaient du travail de cette usine. Nous sommes plus que contents de la relance de ce fleuron de l’économie ségovienne qui va employer nos frères, nos sœurs et nos enfants.

Nous remercions du fond du cœur le colonel Assimi Goïta. Nous lui souhaitons longue vie», a indiqué le sexagénaire Oumar Diarra. Le colonel Assimi Goïta bouclera sa visite par le lancement, au stade Amary Daou, du Plan national de réponse à l’insécurité alimentaire. Ce plan permettra au Commissariat à la sécurité alimentaire et ses partenaires d’assister 88.000 personnes en difficulté alimentaire dans la Région de Ségou à travers la distribution gratuite de 2.376 tonnes de céréales.

Pour le maire de la Commune urbaine de Ségou, Nouhoun Diarra, cette visite est pleine d’espoir. «Pour nous, les collectivités locales, ces actes que le chef de l’état s’apprête à poser s’inscrivent comme des activités concrètes de développement durable, de développement du territoire et de souveraineté», a-t-il indiqué avant de remercier d’avance le colonel Goïta pour tous les efforts déployés sur le plan sécuritaire et pour le bonheur des Ségoviens.

Wassa Coulibaly agent de nettoyage confie qu’elle ne restera pas en marge de l’accueil qui sera réservé au président de la Transition. «Le président Assimi nous a prouvé qu’il aime le Mali. Nous, Ségoviens, allons lui prouver que notre soutien va au-delà du mot. Nous lui exprimons notre profonde gratitude et le remercions vivement pour les actes qu’ils ne cessent de poser pour le Mali et particulièrement pour Ségou», s’est réjouie la jeune dame.

Aminata Dindi SISSOKO (AMAP-Ségou)

