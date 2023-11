Droits humains : Un réseau de journalistes « Champion des Droits de l’enfant » porté sur les fonts baptismaux

Le Ministère de la Communication, de l’Economie Numérique et de la Modernisation de l’Administration en partenariat avec l’UNICEF, a organisé les 15 ,16 et 17 novembre 2023 à la Maison de la Presse un atelier de renforcement de capacités d’une soixantaine de journalistes du Mali sur les droits de l’enfant.

Durant trois jours les journalistes des médias de Bamako et des régions ont été renforcés sur les grands principes de la presse, au journalisme sensible au genre et à la convention des droits de l’homme afin qu’ils informent les décideurs et l’opinion sur les enjeux de la protection des droits de l’enfant.

Dans une ambiance interactive, des experts ont présenté les modules portant sur : les grands principes de la liberté de la presse, le cadre légal de la désinformation au Mali, la convention relative aux droits de l’enfant, le journalisme sensible aux droits de l’enfant, le journalisme éthique sur les enfants, le journalisme sensible au genre, les techniques de plaidoyer. Au terme de l’atelier un réseau de journalistes appelé « Champion des Droits de l’enfant » a été mis sur place.

En effet, plus de la moitié de la population malienne a moins de 18, une grande portion des 22, 3millions d’habitants. Une catégorie au grand potentiel pouvant contribuer au développement du pays si l’on tire profit de ce capital humain. Cependant, il a été constaté que majoritairement cette catégorie de la population est confrontée à un difficile accès à l’ éducation, aux services de santé, à une bonne nutrition, à l’eau potable, à l’ assainissement et à une hygiène de qualité etc. De plus, le même constat relève que de nombreux enfants singulièrement les filles sont exposées à diverses formes de violence et d’abus. Toute chose qui constitue une violation des droits humains en général et précisément une violation des droits de l’enfant.

De part ce renforcement de capacité des hommes et des femmes des médias et la mise en place d’un réseau de « Champion des droits de l’enfant », l’UNICEF conscient de l’important rôle des professionnel des médias attend plus les impliquer dans son combat de protection des enfants, de la défense de leurs droits.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

