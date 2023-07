La 2e édition de l’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM) se tiendra le 05 août au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). L’information a été donnée le vendredi 28 juillet au cours d’une conférence de presse animée par son président, Boubacar Kanouté.

L’Union des Journalistes Reporters du Mali (UJRM) organise la 2e édition de la nuit UJRM le 05 août au Centre International de Conférences de Bamako (CICB). Cette activité qui occupe une place importante dans le plan d’action annuel de l’UJRM « vise à encourager, d’une part les patrons de presse à améliorer les conditions de vie et de travail de leurs employés, et d’autre part les journalistes reporters à adopter un comportement sérieux et respecter l’éthique et la déontologie du métier », a souligné son président Boubacar Kanouté.

Elle répond aux objectifs visés par l’organisation qui consistent à améliorer les conditions de vie et de travail des journalistes reporters, l’Union des Journalistes Reporters du Mali. Elle sera l’occasion de récompenser les meilleurs patrons de presse et les journalistes reporters de chaque catégorie d’organe de presse, a rappelé Boubacar Kanouté. Il a indiqué que le jury est composé d’un représentant de chacune des faîtières de la presse malienne.

Il faut rappeler que cette 2e édition de la nuit de l’UJRM est parrainée par l’ancien directeur général de l’ORTM, Salif Sanogo, et placée sous la présidence du ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Alhamdou Ag Ilyène.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

