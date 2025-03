Mamadou Diadié Sacko, plus connu sous le nom de Sax, est une figure incontournable du paysage médiatique malien. Ancien animateur emblématique de la radio “Guintan” et promoteur de la radio RFM de Bamako (Radio Futur Média) ainsi que de la chaîne Tropic TV, Sax a marqué l’histoire de la radio et de la presse malienne par sa passion, son engagement et son dévouement à la culture et à l’épanouissement du monde médiatique. Mais aujourd’hui, cet homme de radio chevronné traverse une période difficile, loin des projecteurs qui l’ont tant honoré.

Depuis plus de deux ans, Sax fait face à une maladie qui l’a contraint à s’éloigner des ondes et à interrompre ses émissions, surtout celle qu’il animait chaque matin. Une maladie qui touche sa tête et a obligé sa famille et ses proches à prendre des mesures pour le protéger. Si Sax n’est plus à l’antenne, c’est parce qu’il est dans une situation de fragilité qui nécessite une attention médicale particulière.

Il ne s’agit pas ici d’un appel à l’aide, mais plutôt d’un appel à la solidarité à la malienne qui, dans des moments aussi complexes, peut faire toute la différence. Sax a été un pilier pour de nombreux événements culturels au Mali, en particulier avec des manifestations telles que la « Soirée sénégalaise » et « Mandé massa ka bara mousso ». Il a contribué activement à l’épanouissement de la scène culturelle malienne et a su créer des événements marquants qui ont rapproché les peuples et mis en avant la culture locale.

Le monde des médias au Mali est souvent confronté à des défis de taille, et il n’est pas rare que ceux qui l’animent, comme Sax, se retrouvent dans des situations de précarité lorsqu’ils sont confrontés à la maladie ou à d’autres difficultés. La réalité est que, si un homme de média tombe malade, il est souvent difficile pour lui d’obtenir les soins nécessaires. Les conditions sont telles que, sans un soutien extérieur, le soin devient presque inaccessible, même pour ceux qui ont œuvré sans relâche pour la presse et l’information.

Il est crucial, à ce moment précis, que la solidarité des Maliennes et Maliens, ainsi que celle des acteurs des médias se manifestent. L’État, à travers les autorités compétentes, pourrait apporter un soutien, tout comme des particuliers ou des associations qui seraient en mesure de financer les soins nécessaires pour sauver Sax. En agissant ensemble, la presse malienne pourrait témoigner de sa reconnaissance envers cet homme qui a donné une grande partie de sa vie pour l’information et la culture.

Mamadou Diadié Sacko mérite d’être soutenu dans ce moment de faiblesse, comme il a soutenu la culture et la presse malienne tout au long de sa carrière. L’heure est venue de lui rendre ce service, de lui offrir l’aide qu’il a si généreusement partagée tout au long de sa vie professionnelle. Parce que Sax n’a jamais hésité à donner le meilleur de lui-même pour les médias et la culture, il est temps que nous lui rendions l’hommage qu’il mérite.

Ainsi, il devient essentiel que la communauté médiatique se rassemble pour soutenir celui qui a façonné l’histoire de la radio et de la télévision malienne. Que la solidarité à la malienne, avec toute la chaleur et l’empathie qu’elle incarne, se fasse entendre afin de soutenir Sax dans son combat.

Djibril Sacko

Source : La Différence

