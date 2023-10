Union des Journalistes reporters du Mali (UJRM) : Boubacar Kanouté réélu président pour un mandat de trois ans

Au sortir de l’Assemblée générale élective de l’Union des journalistes reporters du Mali (UJRM), tenue le samedi 7 octobre à la Maison de la presse, Boubacar Kanouté a été réélu à la tête d’un nouveau bureau pour un mandat de trois ans avec 38 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La cérémonie d’ouverture de cette AGE était présidée par le représentant de la Haute Autorité de Communication (HAC) Abass Keïta en présence du représentant de la Maison de la Presse, Mamoudou Bocoum, président de l’URTEL.

« Il y a deux ans jour pour jour. Un mandat nous a été donné à l’issue d’une Assemblée générale Élective tenue ici même. Cela, après un premier bureau provisoire qui nous a permis d’avoir les documents administratifs. Deux ans qui ont permis à l’Union des journalistes reporters du Mali de passer un cap : Celui de devenir l’une des organisations de la presse la mieux organisée, responsable et autonome de la place » a déclaré Boubacar Kanouté dans son discours d’ouverture de cette assise. Evoquant le bilan de son précédent mandat, il a précisé que son bureau a quasiment réalisé toutes les activités inscrites dans son plan d’action. Qui se résument entre autres, à la formation des membres de l’UJRM, la création d’un compte bancaire, la défense de la liberté d’expression, l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes reporters, l’organisation de la nuit de l’UJRM, la tournée régionale, le siège, l’implantation de l’UJRM dans les régions, la recherche de partenaires et l’organisation d’un atelier de réflexion sur la situation des Journalistes Reporters au Mali. De même, que l’UJRM a cherché et obtenu des formations au profit de ses membres. Qu’un partenariat de trois ans a été signé entre le bureau national de l’UJRM et l’Ecole Supérieure de Technologie et de Management (ESTM) pour des études en Licence et Master-journalisme et communication en échanges marchandises. Et récemment, a-t-il fait savoir, l’UJRM a bénéficié 20 bourses de la part d’APPEL-Mali pour les études en licence journalisme et communication à l’École Experte Génie Informatique Supérieure. S’y ajoutent, deux autres bourses de formation en Inde.

Dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes reporters membres de l’UJRM, a révélé le Président Kanouté, son bureau a paraphé un accord avec la mutualité pour la sécurité sanitaire de ses membres. Aussi, que dans le but de veiller au respect strict des critères de répartition de l’aide à la presse dont celui sur le salaire et la sécurité sociale des Journalistes, le bureau national a réclamé un siège au sein de la commission chargée de cette répartition.

Selon lui, l’’UJRM compte de nos jours 9 coordinations régionales (Kayes, Koulikoro, Sikasso, Koutiala, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, et Ménaka) plus celle de Bamako, dont les bureaux régionaux ont été renouvelés avant la tenue de cette assemblée générale élective.

« Eut égard à toutes ces réalisations, je peux clairement vous dire que l’UJRM à travers ce bureau sortant a atteint au moins 90% de ses objectifs. Cependant, d’énormes efforts restent à fournir notamment dans le cadre de l’assainissement de notre secteur afin de doter le Mali d’une presse indépendante, professionnelle et responsable. Raison pour laquelle l’UJRM, s’est battue pour être membre de la commission de répartition de l’aide à la presse. Aussi, nous allons bientôt entamer des démarches afin d’adhérer très prochainement au bureau de la Maison de la presse pour porter haut la voix des Journalistes Reporters » a-t-il promis.

Bon vent au Président Kanouté et à l’ensemble des membres de son bureau !

Par Fatoumata Coulibaly

Commentaires via Facebook :