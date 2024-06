A l’occasion de la commémoration de la Journée mondiale du Donneur de sang, le ministère de la Santé en partenariat avec le Bureau de l’Organisation Mondiale de la Santé au Mali a organisé, vendredi, une cérémonie au Centre National de Transfusion Sanguine (CNTS). C’était sous l’égide du ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré.

Le 20e anniversaire de la Journée mondiale du donneur de sang marque une occasion mémorable de réfléchir aux réalisations, de relever les défis et d’envisager un avenir où les transfusions sanguines sûres sont universellement accessibles. En effet, la célébration de la Journée mondiale du donneur de sang est un événement crucial qui sert de plateforme majeure pour sensibiliser à l’importance du don de sang volontaire et remercier les donneurs de sang pour leurs contributions vitales.

Cette année, le slogan de la campagne mondiale est : « 20 ans de célébration du don de sang : merci à tous les donneurs de sang ! « La campagne est l’occasion d’exprimer de la gratitude aux donneurs de sang, de plasma et de plaquettes du monde entier pour leurs dons qui sauvent des vies. En outre, il s’agit d’un appel à l’action, pour motiver davantage de personnes à rejoindre le mouvement mondial du don de sang », a rappelé le Représentant du Bureau de l’OMS au Mali, le Pr Akory Ag Iknane. Il a indiqué que services de transfusion sanguine et les organisations des donneurs de sang sont ainsi encouragés à profiter de l’occasion pour partager leurs expériences entre pairs, mobiliser les donneurs et trouver des moyens d’attirer de nouveaux donneurs, d’accroître leur satisfaction et de les fidéliser davantage.

Le don de sang volontaire non rémunéré constitue le fondement d’un approvisionnement en sang sûr et de quantité suffisante. De plus, insiste-t-il, le don de plasma volontaire non rémunéré est crucial pour soutenir les patients atteints d’un large éventail d’affections de longue durée, telles que l’hémophilie et les différentes formes de déficits immunitaires.

Pour finir, le Pr Akory Ag Iknane a réaffirmé l’accompagnement du Bureau de l’OMS aux côtés du gouvernement dans la fourniture de l’expertise technique, des intrants et autres biens de transfusion sanguine et faire le plaidoyer auprès des autres partenaires pour mobiliser assez de ressources tant matériel que financière afin de disposer d’un système de transfusion sanguine performant, efficace qui contribuera à sauver des vies.

Le ministre de la Santé et du Développement social, le Colonel Assa Badiallo Touré, a indiqué que le don de Sang contribue significativement à la réduction de la mortalité due aux maladies en générale et en particulier aux accidents de la circulation. « Cette campagne est l’occasion d’exprimer toute la gratitude du gouvernement à tous les donneurs volontaires du sang pour leurs engagements individuels et collectifs œuvrant inlassablement et dans l’anonymat pour soulager les patients et sauver des vies », a souligné l’ancienne conseillère spéciale du président de la Transition.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

