Bamako abrite du 05 au 07 février 2020, la troisième réunion annuelle du Réseau Ouest Africain de Lutte contre la Tuberculose, le SIDA et le Paludisme / West African Network for TB, AIDS and Malaria (WANETAM). Décédé le 09 juin 2018, le Professeur Ogobara Doumbo était à l’honneur de cette messe scientifique.

–Maliweb.net – «Autonomiser les institutions de recherches cliniques africaines à travers le renforcement des capacités». Tel est le thème de la 3e réunion annuelle du Réseau Ouest Africain de Lutte contre la Tuberculose, le SIDA et le Paludisme. La cérémonie d’ouverture de la rencontre a été présidée, ce mercredi soir, par le ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifiques, Pr Mahamadou Famanta, en présence du Coordinateur du Réseau WANETAM, Pr Souleymane MBOUP.

«Notre compagnon «Ogo» a déposé sa blouse de chercheur nous laissant seuls pour relever le défi de la recherche de qualité dans notre sous-région ouest Africaine.» C’est en ces mots pleins d’émotions que le Pr Souleymane Mboup, Coordinateur du Réseau WANETAM a salué la mémoire du Pr Ogobara. Avant de décréter une minute de silence en la mémoire de celui qu’il appelle affectueusement son «ami, frère et fidèle collaborateur», le Professeur Ogobara Doumbo, l’un des pionniers du réseau WANETAM. Le message de la famille du défunt a été ensuite lu par la Prof Safiatou Niaré Ogobara.

Un système sanitaire souffrant

Dans son discours, le Coordinateur du Réseau WANETAM a dépeint un système sanitaire souffrant en Afrique, malgré une croissance économique assez encourageante. Au début de l’année 2017, explique le Prof Mboup, plus de 26 millions de personnes, dont 2,3 millions d’enfants, souffraient du VIH et l’Afrique subsaharienne reste la zone la plus touchée par cette maladie. Face à l’urgence de la situation, l’EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership) a mis en place un programme de lutte contre la pauvreté dans les pays en développement, en s’attaquant aux trois maladies liées à la pauvreté à savoir la tuberculose, le VIH SIDA et le paludisme.

Ce programme a permis la création de réseaux sous régionaux dont le WANETAM. Créé en 2009, les résultats de recherche de ce réseau ouest africain sont encourageants. «Nous avons été rassurés quant à l’adéquation de nos extrants par rapport aux indicateurs de l’EDCTP. Ce qui nous donne l’espoir d’une prolongation du programme avec l’espoir de recevoir un financement un peu plus ambitieux», a conclu le Prof Mboup.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

