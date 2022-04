Suite à notre récent article intitulé « Santé et développement social : Un cadre malade abandonné et sevré d’appui financier », nous avons eu écho de quelques agitations au sein du département dirigé par la ministre Diéminatou Sangaré. Le tout pour se dédouaner et évoquer un manque de moyens « restrictions budgétaires » obligent.

Dans notre article (MALI-HORIZON du mercredi 6 avril 2022), nous nous interrogions sur comment comprendre qu’un conseiller technique chevronné, Cheick Mohamed dit Mamoutou Thiam du ministère de la Santé et du développement social soit malade, abandonné sur son lit d’hôpital, sevré d’appui financier qu’il a sollicité depuis le mois de janvier ? Alors qu’un chapitre budgétaire est consacré à ces cas d’évacuation sanitaire et d’assistance à personne en détresse ?

Cheick Mohamed Thiam est Inspecteur du département du développement social depuis plusieurs années. Gravement malade depuis plusieurs mois, il a pu se rendre en France, depuis le mois d’octobre 2021, avec ses propres moyens pour se soigner, après avoir bénéficié d’un congé-maladie.

Mais, après moult consultations médicales préparant au traitement de la pathologie, ce fonctionnaire du développement social se trouve financièrement épuisé. Alors que le médecin, Dr Contant Martine, assure par correspondance du 10 janvier 2022 que le patient doit « poursuivre avec les explorations médicales complémentaires, ainsi que des traitements spécifiques adaptées à ses problèmes médicaux et ce pour une durée indéterminée ». Cette nouvelle donne imprévue pour le conseiller technique le contraint à prolonger ce séjour médical en France. Ce qui l’oblige, lui désormais sans un sou, à solliciter, depuis le mois de janvier, « un appui financier » à son ministère.

C’est ainsi qu’il a adressé, par voie hiérarchique, une correspondance, le 31 janvier 2022, à la ministre de la Santé et du développement social. «Je viens auprès de vous par la présente vous demande une aide financière qui permettrait de faire face à une difficulté financière à la quelle je suis confrontée…pour faire face au traitement ».

Selon nos sources, le ministre a répondu à cette sollicitation depuis le 7 février, mais ce sont certains de ses collaborateurs qui auraient bloqué le dossier, empêchant le patient de trouver solution à son problème. Ce qui a sorti le ministre de ses gonds pour tancer le Secrétaire général du département à entrer en contact avec Cheick Mamoutou Thiam. Alors, le bout du tunnel est-il proche pour le conseiller technique gravement malade ? Rien n’est moins sûr, puisqu’au ministère, on se confond en mot de consolation, évoquant les « restrictions budgétaires », du fait de la situation actuelle du pays (embargo et sanctions….). La question qui se pose est de savoir pourquoi le ministre et le Ségal n’ont pas fait diligence pour un « geste » (si modeste soit-il) pour soulager un peu ce patient collaborateur du département. Le chargé de communication assure que le dossier est en traitement… Mais, ces restrictions budgétaires doivent-elles justifier cet… « abandon en plein vol » sur un lit d’hôpital ?

Bruno D SEGBEDJI

