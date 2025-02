Conformément aux recommandations du gouvernement malien, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin Colonel Assa Badiallo Touré, avait entrepris une série de démarches auprès des partenaires internationaux pour le financement du projet ARISE Kénéya Yiriwali.

Comme couronnement de cette démarche, le projet ARISE, suite logique du projet PACSU et doté d’un budget de 77 milliards 500 millions de FCFA, a été lancé, vendredi 31 janvier 2025, en présence de plusieurs responsables des services et des partenaires techniques et financiers du Mali.

Le projet ARISE « Kénéya Yiriwali », dirigé par Dr Ousmane Habib Diallo, est le fruit du partenariat entre le Mali, la Banque mondiale, les Pays-Bas et le Fonds de financement global avec pour objectif de réduire de façon significative, la mortalité maternelle et infantile, tout en comblant les principales insuffisances des structures de soins.

Avec une durée de 5 ans, le projet a pour but de promouvoir la résilience et le renforcement d’un système de santé inclusif et davantage résilient.

Pour la directrice des Opérations de la Banque mondiale, Anna Clara de Souza, le projet mettra l’accent sur la santé des femmes en âge de procréer, des adolescentes et adolescents et des enfants, soit plus de 15 millions de Maliens dans le District de Bamako et dans les régions de Koulikoro, Ségou, Sikasso, Mopti, Tombouctou et Gao.

L’Ambassadeur des Pays-Bas au Mali, Caecilia Wijgers, a, pour sa part, rappelé les performances du projet PACSU qui a permis à 8 millions de Maliens d’accéder à des services et soins de santé de qualité. Elle a ensuite réitéré l’engagement de son pays à soutenir le Mali dans sa quête d’amélioration de la santé.

Pour le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin Colonel Assa Badiallo Touré, ce projet marque un tournant décisif pour le Mali en quête d’un service de santé plus performant et mieux équipé permettant à chaque citoyen, quelle que soit sa situation sociale, de bénéficier des services et soins de santé de qualité.

Pour Mme le ministre, ce projet qui s’inscrit dans le cadre du renforcement du système de santé permettra au Mali de faire face aux nombreux défis sanitaires, en particulier, de créer les conditions pour que « chaque mère en état de procréer puisse accoucher en toute sécurité, que chaque enfant ait accès à des vaccins et que chaque malade bénéficie de soins selon ses besoins ».

Le ministre de la Santé et du Développement social a réitéré l’engagement du Mali, avec l’accompagnement des partenaires, à former, équiper et mettre en place un mécanisme de financement davantage innovant. Elle s’est enfin engagée à outiller les professionnels de la santé et à accompagner la mise en œuvre de ce projet, gage du renforcement du système de santé au Mali.

Réseau de Communication du MSDS

