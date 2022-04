Nous connaissons tous l’inconvénient du gecko, ce lézard qui envahit nos maisons et se retrouve dans nos cuisines. Face à cela, il urge donc de trouver des solutions pour débarrasser d’eux. nous vous proposons 3 dans cet article.

Les geckos sont de nature des animaux très dangereux. En effet, ils constituent d’ailleurs un véritable poison mortel pour l’homme. Ils envahissent souvent les maisons et se retrouvent généralement dans les cuisines. Ainsi, lorsque vous vous stressez face à ce type de lézard, il libère une toxine potentiellement mortelle pour l’homme. Il est donc primordial d’éviter de cohabiter avec cet animal aussi dangereux. Voici alors comment se débarrasser naturellement des geckos.

Oignon

Les oignons contiennent également des irritants. Des tranches placées à des endroits stratégiques de la maison aideront à éloigner les geckos. Les gousses d’ail auront également le même effet. L’arôme fort de ce légume sera un excellent répulsif pour le gecko. Une seule tranche près des portes empêchera définitivement leur retour.

Ail

Écrasez plusieurs gousses d’ail et mélangez avec du sel. Vous allez déposer un peu de ce mélange dans les quatre coins de votre maison, de votre chambre, de votre cuisine et sur le rebord de vos fenêtres. Ainsi, vous pouvez être certain de ne plus retrouver des geckos dans votre maison.

Coquilles d’œuf

Cette astuce qui permet de faire fuir les geckos est la plus facile et la moins chère. Lorsque ces derniers se trouvent face à des coquilles d’œuf, ils pensent instinctivement que des prédateurs rôdent aux alentours. Ainsi, les coquilles d’œufs peuvent être disposées presque partout dans la maison, en particulier dans la cuisine ou près des portes.

Il est important de ne pas les écraser, le mieux étant de les garder entières. Deux moitiés de coquilles disposées à chaque entrée devraient faire fuir efficacement les geckos. Les coquilles peuvent être utilisées pendant 1 mois avant d’être remplacées.

