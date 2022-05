Dans un entretien accordé à la presse, le Directeur général de la CANAM, Médecin général de Brigade Boubacar Dembélé vante les performances du nouveau système biométrique dans la lutte contre la fraude et met le cap sur l’Assurance maladie universelle. C’était le 14 avril 2022, à l’occasion de la 24ème session ordinaire de son Conseil d’administration de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CANAM) tenue dans la salle de conférence du Conseil national du Patronat du Mali.

Les travaux de la 24ème session ordinaire étaient présidés par le ministre de la Santé et du Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, qui avait à ses côtés le Président du Conseil d’administration, Pr Mamady Kané. Les administrateurs ont adopté les procès-verbaux des sessions précédentes – les 22ème et 23ème – examiné l’état de mise en œuvre des recommandations issues de la 23ème session ordinaire du Conseil d’administration, le rapport d’activités 2020 et l’état d’exécution du budget au 31 décembre 2020. Ils ont aussi passé au peigne fin le compte de gestion 2020, les états financiers, le rapport du Commissaire aux comptes sur les états financiers de l’exercice clos au 31 décembre 2020 et les questions diverses.

67 303 618 825 FCFA de recettes mobilisées en 2020 !

Selon le Président du Conseil d’administration, Pr Mamady Kané, le rapport d’activités de la CANAM au 31 décembre 2020 a été élaboré sur la base du programme d’activités de la 11ème année de mise en œuvre de l’Assurance maladie obligatoire. En termes de bilan, il a annoncé l’acquisition de 280 500 carnets de feuilles de soins maladie, 61 000 carnets de feuilles d’examen, 150 cachets secs pour prestataires. «11 rencontres des commissions paritaires entre la CANAM et les structures conventionnées de Bamako et Kati ville ont été organisées, dont 7 avec le Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens, 3 avec le Conseil national de l’Ordre des Médecins et 1 avec l’Etat-major des Armées»,

Du 1er janvier au 31 décembre 2020, 84 333 personnes ont été immatriculées, dont 47 409 au compte de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS) et 36 924 pour l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS). Le nombre total des personnes immatriculées était, au 31 décembre 2020, de 1 718 521.

«Au 31 décembre 2020, le montant des recettes mobilisées par la CANAM, toutes sources confondues, s’élevait à 67 303 618 825 FCFA avec un taux de réalisation de 100,24% par rapport au montant prévisionnel annuel, soit 67 140 000 000 FCFA. A la même période, les cotisations AMO reversées par les organisations gestionnaires déléguées (INPS et CMSS) se chiffraient à 65 714 543 232 FCFA, sur une prévision de 65 000 000 000 FCFA, soit un taux de réalisation de 101%. Les états financiers qui donnent une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat consolidé comprennent le bilan et le compte de résultat consolidé », selon le PCA de la CANAM.

Au 31 décembre 2020, le total bilan se chiffrait à 88 090 388 454 FCFA contre 85 032 207 265 FCFA au 31 décembre 2019. «La trésorerie active représente 32 516 156 024 FCFA soit 37% de l’actif du bilan contre 30% en 2019. Cela s’explique par l’amélioration du recouvrement des recettes, le niveau des placements sous forme de dépôts à terme auprès des banques, les participations et les bons et obligations du Trésor public », a-t-il révélé.

Renforcer les acquis, aller de l’avant avec l’Assurance maladie universelle

Pour le Directeur général de la CANAM, Médecin général Boubacar Dembélé, cette 24ème session est l’occasion pour présenter aux administrateurs les progrès réalisés en 2021. Parmi ces progrès, il a mentionné une augmentation importante des immatriculations, la mise en place d’un nouveau système biométrique avec l’acquisition d’un logiciel qui permet de lutter très efficacement contre la fraude. «Qui parle de lutte contre la fraude parle d’amélioration des bénéfices au niveau de la Caisse d’assurance maladie », a fait savoir le Médecin Général Boubacar Dembélé. La CANAM a amélioré de façon significative ses recettes avec un dépassement des prévisions. Ces différentes améliorations permettront à la caisse d’atteindre ses objectifs. Ce qui renforcera les acquis afin d’aller de l’avant avec le régime d’Assurance maladie universelle. Leur objectif, a-t-il déclaré, est d’aller vers la couverture universelle de l’ensemble de la population.

L’Assurance maladie universelle est une réforme majeure du gouvernement de la République du Mali.

Chiaka Doumbia

