Du 4 mai au 3 juin 2023, va se tenir la 19ème édition de la campagne nationale de la planification familiale. En prélude à l’événement, l’ONASR (Office national de la santé de la reproduction) en partenariat avec JDH (Journalistes pour les droits humains), a organisé le mardi 2 Mai 2023 un atelier de renforcement de capacités des journalistes. C’était au siège de l’ONASR en présence du directeur général de l’ONASR et de la représentante de la direction de la Planification familiale.

La présente rencontre visait à renforcer les journalistes pour une couverture efficience de la 19ème édition de la Campagne nationale de la planification familiale couplée au dépistage des cancers du col de l’utérus et du sein qui se déroulera sur toute l’étendue du pays du 4 mai au 3 juin prochain.

Placée sous le thème « Le secteur privé, levier sûr de lutte contre la mortalité maternelle à travers la planification familiale », la 19ème édition de la campagne nationale PF (planification familiale) apporte beaucoup d’innovations afin de faciliter l’accessibilité des méthodes contraceptives et relever le taux des utilisateurs et utilisateurs de PF. Pour cette année, la campagne vise à : atteindre 4000 000 personnes par les activités de communications et de sensibilisation ; amener 450 620 utilisateurs aux méthodes modernes de PF ; recrutés 135186 nouveaux utilisateurs de PF pour les méthodes de longues durée d’action ; et amener 40000 femmes éligibles à bénéficier du dépistage des cancers du col utérin et du sein.

Pour l’atteinte de ces objectifs, l’ONASR met en contribution les acteurs impliqués dans la promotion de la santé de la reproduction du Mali pour un travail de synergie plus efficace. Cet atelier s’inscrit dans ce cadre, il a réuni les journalistes formés par JDH bénéficiaires du Projet FIT (projet de promotion à l’accès à la santé et aux droits sexuels et reproductifs) autour des objectifs de ladite campagne. Une journée durant laquelle, sous la supervision et la facilitation des cadres de l’ONASR ; du formateur JDH , Alexis Kalambry, directeur de publication du journal ‘Mali Tribune’ ; du Responsable des Projets JDH, Moro Siaka Diallo ; et de la Coordinatrice du Projet FIT, Sané N’Diaye, les journalistes ont été imprégnés aux objectifs de la campagne, rappelés aux notions de la SDSR, et orientés à une large couverture médiatique de la campagne. Dans le cadre du Projet FIT, les journalistes ont été formés à produire dans les médias les questions DDSR (Droit à la Santé Sexuelle et Reproductive) sans heurter les sensibilités, a rappelé M. Kalambry à l’occasion. Cette 19ème édition de la campagne nationale PF est donc opportune pour ces professionnels des médias de contribuer la promotion de la PF mais surtout sensibiliser pour : zéro décès maternel évitable ; zéro besoin non satisfait en PF ; zéro violence basée sur le genre au Mali.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

