Cancer de col de l’utérus : Le vaccin est là !

Le ministère de la Santé et du Développement social a annoncé la disponibilité d’un nouveau vaccin contre le cancer du col de l’utérus. L’annonce du lancement a été officiellement faite, le vendredi 1er novembre, par la ministre colonel Assa Badiallo Touré.

Selon la ministre Touré, la disponibilité de ce vaccin est un grand soulagement car le cancer du col de l’utérus demeure un problème majeur de santé publique dans le monde. “Au Mali, il est au 1er rang des cancers féminins avec une fréquence de 26,6 % et une incidence de 49,3 pour 100 000 habitants et la première cause de mortalité chez les femmes âgées entre 40-50 ans”, a fait savoir le ministère sur sa page Facebook.

A en croire la même source, ce sont des milliers de femmes qui perdent la vie à cause de cette maladie chaque année dans notre pays. Sur plus de 2000 cas de cancers du col recensés, 1700 porteuses de cette maladie en seraient mortes annuellement. Pour la ministre, la campagne de vaccination lancée constitue un moyen très efficace pour prévenir cette maladie ravageuse. Dans le cadre de cette campagne, ce sont 309 000 filles qui bénéficieront du nouveau vaccin. Et d’après le département de la Santé, l’introduction du vaccin se fera de façon simultanée sur toute l’étendue du territoire national et concernera les filles de 10 ans scolarisées ou non soit 267 942 filles pour l’année 2024.

Ainsi, elles recevront chacune une seule dose qui leur permettra une protection efficace. Pour ce faire, toutes les stratégies (fixes, avancées, mobiles) seront mises à profit y compris les stratégies novatrices pour atteindre les communautés fragiles, mal desservies et vivant dans les zones d’insécurité. Par ailleurs, le coût opérationnel de cette introduction a été estimé à 780 050 dollars soit 468 030 000 F CFA.

Alassane Cissouma

