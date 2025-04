Célébration de la journée mondiale de la sante au Mali : Un engagement renouvelé

Chaque année, le 7 avril, la Journée mondiale de la santé offre une opportunité précieuse pour sensibiliser les populations aux défis majeurs en matière de santé publique. Au Mali, cette journée prend une résonance toute particulière, compte tenu des enjeux sanitaires importants auxquels le pays fait face.

En 2025, en raison d’un agenda politique chargé des autorités sanitaires et de leurs partenaires techniques et financiers, les célébrations ont été officiellement reportées au jeudi 10 avril.

Elles se sont tenues à la Clinique Périnatale Mohamed VI de Sébénikoro et ont marqué le coup d’envoi d’une campagne nationale d’un an, dédiée à la santé maternelle et néonatale. Placée sous le thème ambitieux : “Une bonne santé à la naissance pour un avenir plein d’espoir”, cette initiative vise à mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire les taux de mortalité maternelle et infantile, qui demeurent préoccupants.

Lors de cette journée, une campagne de dépistage gratuit du cancer du sein par mammographie a également été organisée, ciblant les femmes âgées de 40 ans et plus. Cette démarche s’inscrit dans une vision globale de renforcement de la santé des femmes et des enfants. Elle souligne l’importance de promouvoir une prévention efficace et d’améliorer l’accès aux soins de qualité pour ces groupes vulnérables.

Le représentant pays de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Mali, Patrick Kaboré, a profité de l’événement pour évoquer les défis pressants auxquels les systèmes de santé du pays sont confrontés. Dans son discours, il a souligné les conséquences négatives des réductions de l’aide au développement pour le secteur de la santé.

“La fragilité des systèmes de santé, exacerbée par des crises multidimensionnelles, expose les populations les plus vulnérables à des risques accrus et met en péril les progrès réalisés au fil des années”, a-t-il alerté. Il a également salué les efforts accomplis au Mali, notamment dans la réduction de près de la moitié des décès maternels au cours des 25 dernières années, tout en insistant sur la nécessité de poursuivre et d’intensifier ces actions.

Pour sa part, le ministre de la Santé et du Développement social, le médecin-colonel Assa Badiallo Touré, a lancé un appel vibrant à l’ensemble des acteurs du secteur, notamment la société civile et les communautés locales, à redoubler d’efforts pour mettre fin aux décès maternels et néonatals évitables. Elle a aussi insisté sur l’importance de maintenir la santé des femmes comme une priorité à long terme.

Dans son allocution, le ministre a présenté des données préoccupantes qui attestent de l’ampleur du défi. Elle a rappelé que selon l’enquête démographique et sanitaire de 2018, le Mali enregistre 325 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes.

Les chiffres récents de l’EDS-M VII (2024) révèlent un taux de mortalité infantile de 52 pour 1000 naissances vivantes, et un taux de mortalité infanto-juvénile de 87 pour 1000 naissances. Pour le ministre, ces indicateurs montrent que malgré des avancées significatives, la mortalité maternelle et infantile demeure un problème majeur de santé publique.

La Journée mondiale de la Santé 2025 au Mali a donc été un moment fort pour réitérer l’engagement collectif et renouveler les efforts en faveur de la santé maternelle et néonatale. Elle a permis de placer au centre des préoccupations nationales le bien-être des mères et des enfants, tout en rappelant que chaque vie sauvée constitue une victoire précieuse pour l’avenir du pays.

Ousmane Mahamane

