Compte tenu de l’importance du sang en ces temps de crise comme nous vivons aujourd’hui, les élèves gendarmes et leurs encadreurs ont offert la semaine dernière plus de 100 poches de sang au CNTS. Le don a eu lieu à l’école de la gendarmerie de Faladiè.

Le Centre national de transfusion sanguine (CNTS) a collecté plus d’une centaine de poches de sang. L’initiative est venue du commandement de la gendarmerie pour sauver des vies en cette période de crise sanitaire et sécuritaire. Ces poches de sang seront utilisées pour secourir les concitoyens dans les hôpitaux. La prise de sang s’est faite sur la base de volontariat et des critères de santé. Le respect des mesures barrières contre la maladie du Covid-19 et l’état de santé des volontaires ont été strictement respectés avant la prise de sang.

Le commandant des Ecoles et Centres d’instruction de la Gendarmerie nationale, le lieutenant-colonel El Hadj Belco Diallo a expliqué que cette opération de don de sang a pour thème : « l’élève gendarme sauve une vie ».

Cette donation est un geste de solidarité par excellence vis-à-vis de la population malienne. Le directeur adjoint du Centre national de transfusion sanguine, le lieutenant-colonel Alassane Bah a déclaré que son département est confronté à une rupture de sang en cette période de Covid-19. Il a signalé qu’à cause de cette pandémie, les grands donneurs de sang ont peur de donner du sang. Ces poches de sang sauveront la vie des milliers de malades dans les hôpitaux. Il s’est dit satisfait de cet esprit de solidarité des gendarmes au profit de la population. L’initiative est très salutaire, a-t-il dit.

Bréhima DIALLO

